快訊

陳怡君助理費案 辦公室「饅頭主任」遭收押禁見

屎上最幸運？台中新光三越氣爆 他解放途中馬桶炸開「滿褲子大便」

川普熱線普丁，國際擔憂烏克蘭將被出賣？

聽新聞
0:00 / 0:00

自爆收傅崐萁1萬組競選小物 鍾小平吐真相：我說的話我負責

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁遭爆去年選舉期間提供藍營候選人競選小物，北市議員鍾小平證實有收到，但選後才發放，並未違法。聯合報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁遭爆去年選舉期間提供藍營候選人競選小物，北市議員鍾小平證實有收到，但選後才發放，並未違法。聯合報系資料照

國民黨立院總召傅崐萁被爆在2024大選期間提供多位藍營立委候選人競選小物，北市議員鍾小平昨自爆他有一萬組是傅送的，外界質疑有申報該筆支出的候選人們是否涉偽造文書。鍾小平還原當時狀況強調，一切合法選後才發放也未做成競選小物，「我說的話我負責」。

傅崐萁去年初遭爆選舉期間提供藍營候選人競選小物，被解讀是要為與韓國瑜角逐立法院長蓄積量能，名嘴溫朗東更發現，負責出品競選小物是花蓮縣「戰天下」公司，負責人竟是傅過去當花蓮縣長時的觀光處長，且不少藍委宣傳支出都提到戰天下公司，質疑內情不單純。

而鍾小平昨天在節目中證實，有收到1萬份指甲刀修容組，而且是傅贈送的，未花半毛錢，消息一出在網路上引起熱議，不少藍營候選人都有申報該筆資訊，也讓外界好奇傅跟有申報立委是否已違反「選罷法」及偽照文書。

鍾小平今天受訪還原過程表示，送的時間點大約是立法院準備選院長的時候，當時接到傅的助理來電，他也表明不要做成選舉樣式，在選立委的時候也都沒有發這份文宣，是選後做街頭民調、參加里民工作彙報才有拿出來發。

鍾小平說，他問過律師送東西2000塊以上要申報，但20幾元不用申報，自己沒有印選舉文宣、選舉期間也沒有發，一切都合法。

偽造文書 傅崐萁 國民黨 選罷法 鍾小平

延伸閱讀

張顯耀、傅崐萁捲入紅色風波 侯友宜強調應依法辦理

賴清德喊話韓國瑜卓榮泰朝野協商 王鴻薇批越俎代庖

推超徵稅普發1萬！傅崐萁：賴政府別裝傻 菩薩看了樂呵呵

柯建銘終簽字朝野協商 國民黨團酸：白頭宮女迷途知返

相關新聞

自爆收傅崐萁1萬組競選小物 鍾小平吐真相：我說的話我負責

國民黨立院總召傅崐萁被爆在2024大選期間提供多位藍營立委候選人競選小物，北市議員鍾小平昨自爆他有一萬組是傅送的，外界質...

又是刪預算惹的禍？ 總統府暫停開放「假日參觀」

綠營持續批評藍白刪除中央政府總預算，總統府今天表示，為因應立法院審議114年度預算刪凍結果，考量整體政務及業務基本維運，...

周玉蔻罵拋妻棄子確定判賠 趙少康：判太輕、會捐公益

媒體人周玉蔻於放言傳媒、民視節目和臉書指中廣前董事長趙少康家暴、拋妻棄子、不認骨血，遭提告。最高法院判周玉蔻與民視應連帶...

【即時短評】全台大罷免 罷謝國樑基層怨氣難平 藍軍集結反綠

基隆去年謝國樑罷免案如火如荼進行中時，藍軍基層早已醞釀罷免綠議員反制，後來為避免藍綠對立被勸退，市長罷免雖未過關，但基層...

YouTube繁中翻譯字幕回歸 藍委：阿宅獲勝捍衛數位文化主權

國民黨立委葛如鈞今日透過新聞稿宣布，YouTube的繁體中文自動字幕翻譯回歸，繼通傳會（NCC）「750之亂」後，「阿宅...

挺停砍公教年金修法 朱立倫籲賴總統讓民進黨放下屠刀

全國公教軍警消聯合總會、國民黨公教警消委員會今舉辦新春聯誼，國民黨主席朱立倫表示，民進黨對軍公教警消不公不義的做法，新的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。