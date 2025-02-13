自爆收傅崐萁1萬組競選小物 鍾小平吐真相：我說的話我負責

國民黨立院總召傅崐萁被爆在2024大選期間提供多位藍營立委候選人競選小物，北市議員鍾小平昨自爆他有一萬組是傅送的，外界質疑有申報該筆支出的候選人們是否涉偽造文書。鍾小平還原當時狀況強調，一切合法選後才發放也未做成競選小物，「我說的話我負責」。

傅崐萁去年初遭爆選舉期間提供藍營候選人競選小物，被解讀是要為與韓國瑜角逐立法院長蓄積量能，名嘴溫朗東更發現，負責出品競選小物是花蓮縣「戰天下」公司，負責人竟是傅過去當花蓮縣長時的觀光處長，且不少藍委宣傳支出都提到戰天下公司，質疑內情不單純。

而鍾小平昨天在節目中證實，有收到1萬份指甲刀修容組，而且是傅贈送的，未花半毛錢，消息一出在網路上引起熱議，不少藍營候選人都有申報該筆資訊，也讓外界好奇傅跟有申報立委是否已違反「選罷法」及偽照文書。

鍾小平今天受訪還原過程表示，送的時間點大約是立法院準備選院長的時候，當時接到傅的助理來電，他也表明不要做成選舉樣式，在選立委的時候也都沒有發這份文宣，是選後做街頭民調、參加里民工作彙報才有拿出來發。

鍾小平說，他問過律師送東西2000塊以上要申報，但20幾元不用申報，自己沒有印選舉文宣、選舉期間也沒有發，一切都合法。