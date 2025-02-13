YouTube繁中翻譯字幕回歸 藍委：阿宅獲勝捍衛數位文化主權

國民黨立委葛如鈞今日透過新聞稿宣布，YouTube的繁體中文自動字幕翻譯回歸，繼通傳會（NCC）「750之亂」後，「阿宅」再獲勝，捍衛數位文化主權。

葛如鈞說，經過NCC750元之亂、行政院全面禁用DeepSeek等事件，終於有好消息可以分享，YouTube的繁體中文自動字幕翻譯終於修好了。

葛如鈞表示，困擾使用者已久的自動翻譯僅顯示簡體中文的現象已獲得改善，繁體中文自動翻譯字幕終於強勢回歸，這是數位生活與文化主權上的雙重勝利。

葛如鈞指出，過去多年來，政府高喊「抗中保台」，卻忽視了在民眾日常數位生活中，YouTube 自動翻譯功能長期僅顯示簡體中文，導致繁體中文使用者極為不便，甚至讓民眾常戲稱YouTube為「全球最大簡體中文學校」。

葛如鈞強調，針對這個問題，他從上任以來，多次向相關公私部門反映，並在去年10月質詢文化部長李遠時，就特別關注這個議題，積極促請政府協調各大國際平台重視繁體中文的應用需求。這次繁體中文字幕功能得以修復，正是全民努力爭取的成果。

葛如鈞認為，因為語言是文化的重要資產，也是文化主權的基石。繁體中文是我國獨特文化的重要象徵，若連政府都放任忽視繁體中文的應用與推廣，如何談文化主權？更遑論未來發展屬於我國的主權AI。

葛如鈞總結，在本次會期中，國民黨作為負責任的在野黨，將提出包含「AI基本法」在內的七大福國利民法案，積極推動數位時代的文化主權及國家語言保護工作。繁體中文自動翻譯的恢復，是發展主權AI的重要一步，AI基本法更將為保障數位文化主權提供法律基礎。他將會持續關注，確保民眾的數位權益與文化資產能夠獲得完善保障。