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又是刪預算惹的禍？ 總統府暫停開放「假日參觀」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
綠營持續批評藍白刪除中央政府總預算，總統府今天表示，為因應立法院審議114年度預算刪凍結果，考量整體政務及業務基本維運，自2月15日起，暫停每個月的「假日參觀」活動，但「平日參觀」仍照常開放。圖／聯合報系資料照片
綠營持續批評藍白刪除中央政府總預算，總統府今天表示，為因應立法院審議114年度預算刪凍結果，考量整體政務及業務基本維運，自2月15日起，暫停每個月的「假日參觀」活動，但「平日參觀」仍照常開放。圖／聯合報系資料照片

綠營持續批評藍白刪除中央政府總預算總統府今天表示，為因應立法院審議114年度預算刪凍結果，考量整體政務及業務基本維運，自2月15日起，暫停每個月的「假日參觀」活動，但「平日參觀」仍照常開放。

總統府表示，先向希望運用假日參觀總統府的民眾表達致歉，也歡迎大家運用平日蒞臨參觀。

總統法發布新聞稿表示，總統府建築為百年國定古蹟，為國內、外觀光客熱門參觀景點之一。去年520後，總統府全面更新展場，推出「民主方舟：臺灣永續前行」常設展，及「超！台！漫！－漫畫裡的臺灣百味」特展。從去年10月19日重新開放民眾參觀迄今，參觀已達5萬人次。

總統府表示，尤其，今年元旦假日當天，總統府大開放結合民主市集、動畫電影播映，及主題講座等活動，吸引大批民眾前來參與，並獲得廣泛正面迴響，而元旦當天參觀高達9408人次，更創下近年單日進場人數的最高紀錄。

總統府表示，然而，立法院審議114年度中央政府總預算三讀結果，總統府業務費被刪減13%，並凍結70%；其中，被刪凍的預算包括：水電費、開放參觀、志工交通及誤餐費、警衛人員勤務費等，已大幅影響總統府開放參觀所需開支。

府統府強調，在預算解凍期限未明的狀態下，總統府仍須盡力維持各項政務及業務基本維運，不僅將逐步、漸進著手進行各項撙節計畫，更必須在有限的財源下，撙節調度各項計畫之預算配置。因此，在預算尚未解凍前，將先行暫停假日開放參觀，但仍維持平日參觀，至於後續平日開放是否縮減，及未來是否重新啟動假日開放，則將審慎評估辦理及公告，造成民眾不便，敬請各界海涵見諒。

總統府 總預算

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