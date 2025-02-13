挺停砍公教年金修法 朱立倫籲賴總統讓民進黨放下屠刀

全國公教軍警消聯合總會、國民黨公教警消委員會今舉辦新春聯誼，國民黨主席朱立倫表示，民進黨對軍公教警消不公不義的做法，新的國會努力做調整，警消、海巡已做一些調整，公教也在討論中，希望社會更安定和諧、公平正義。

朱立倫致詞表示，對於軍公教警消為國家付出的，應該要以感恩的心，不是用鬥爭的心態，或者不公不義的做法，這些都不是社會所能接受。新的國會，立法院正副院長韓國瑜與江啟臣帶領下，國民黨團都非常團結，結合在野黨推動很多福國利民的法案，針對警消、海巡退休待遇做一些調整，未來還有非常多重要的民生法案也會一一推出，希望國家能更好。

朱立倫提到，普發現金6000元時是超徵4000多億元，去年度稅收超徵5283億元，國民黨也在討論，是不是有一部分要普發現金、還稅於民，這些做法都是對的，應該予以支持。國民黨不希望被抹黑，被民進黨的造謠而影響。

朱立倫表示，今年度中央政府總預算通過2.9兆元，是歷史新高，民進黨說完全沒錢可運作、沒有油可以開，他覺得很奇怪，「如果真的不夠，你要告訴我們到底真的不足在哪裡，而不是欺騙全民說我現在沒有錢可以施政，」既然全民納稅義務已經給了2.9兆元，讓所有的公務員好好為民打拚服務，這才是正道。

朱立倫也說，社會要和不是要鬥，民進黨從開工第一天就拿著屠刀要砍所有在野黨立委，要搞大罷免，賴清德總統是不是用智慧，讓民進黨放下屠刀，立地成佛，讓社會安定，國家祥和，才是大家共同的期待。

全國公教軍警消聯合總會總會長林水吉說，大罷免是去年國會選舉不認輸的心態，四年無法為所欲為的反射。大罷免就是大霸凌，沒有正當性，人民不會同意，將全力支持國民黨反罷免，更力挺朱立倫連任黨主席。

國民黨立委洪孟楷、張智倫、葉元之皆到場。葉元之表示，民進黨現在把他當罷免頭號目標，只認為他贏得少、好欺負。反罷免不是為了個人，而是民主不能這樣亂搞，哪有選舉結果是拿罷免門檻低來翻盤，如果要這樣搞，以後立委是不是就要投兩次票？

葉元之說，民進黨罷免理由都是先射箭再畫靶，完全沒有正當性，呼籲大家一定要出門投下不同意票，告訴民進黨「國家不是這樣被你玩弄」。