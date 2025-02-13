周玉蔻罵拋妻棄子確定判賠 趙少康：判太輕、會捐公益

媒體人周玉蔻於放言傳媒、民視節目和臉書指中廣前董事長趙少康家暴、拋妻棄子、不認骨血，遭提告。最高法院判周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元，另周須單獨賠償20萬元，全案確定。趙少康表示，雖然已是國內誹謗官司判賠金額最高，但他仍認為判太輕了。

趙少康表示，他是連同民視、周玉蔻一起提告，要電視公司約束主持人，不能放任她假借媒體誹謗別人。不過，他還是認為判太輕了，像美國這種誹謗官司，兩百萬美元都不只，一個人的名節，一輩子好不容易建立自己的名聲，這樣輕易隨便亂講就毀掉別人，這也是他非告不可的原因。

趙少康表示，最高法院駁回周的上訴，代表司法還是有其公正性，以後遇到這種，尤其是有前科的，一而再再而三藉著罵別人，能獲得民進黨政府的青睞，給她各種補助、計畫等資源，法律對她而言，不是什麼了不起的事情。雖然這次判賠金額已是國內最高，他還是覺得加十倍也不為過。

趙少康表示，打官司曠日廢時，這個官司已經拖了兩三年，打這麼久，判賠數目太少，獲得的政治利益或商業利益更大，一算當然覺得無所謂，鼓勵他們朝這邊去做，民進黨的媒體經費幾十億元這樣給，這些媒體有恃無恐，被告賠一點錢又怎樣？

趙少康表示，周玉蔻應從此次事件中吸取教訓，深刻反省，重新審視自己的言論標準和職業操守。也希望社會在接收信息時應保持批判性思考，不盲目相信未經證實的言論，唾棄不負責任的媒體。對於已多次發布不實言論而遭法院判刑或要求賠償的消息來源，更應謹慎查證後再報導。周玉蔻女士及民視賠償後，他會將賠償金捐做公益。