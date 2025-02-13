農會改選成2026地方選舉前哨戰？張永成：不必無限上綱

4年改選一次的農會改選將在2月15日投票選出會員代表及小組長，並在3月10日完成理、監事會互選及聘任總幹事，各界也關注農會改選是否牽動明年縣市長的選舉布局。全國農會總幹事張永成表示，農會設立宗旨是要促進台灣農業的穩定發展，並非政治角力中心，也不必無限上綱到影響明年選舉。

根據114年各級農會選任人員改選及總幹事遴選工作預定進度指出，一級的基層農會將於2月15日為農事小組選舉投票日，並在3月10日完成召開理、監事會互選理事長、常務監事並聘任總幹事。

二級農會，即直轄市與縣農會則須在3月27日前完成召開理、監事會互選理事長、常務監事並聘任總幹事；三級的全國農會則在3月10日開始受理理、監事候選人登記，並在4月18日完成召開理監事會互選理事長、常務監事並聘任總幹事。

張永成表示，過去4年農會系統無論在業務、營運和體質上都有很大的改變，可以說農會系統比四4年前好很多，大家也都戰戰兢兢的經營，農會的設立不以營利為目的，希望秉持設立宗旨和任務來好好促進台灣農業的穩定發展，以及加強會員權益的堅固和保障。

然而農會改選常常被認為是政黨勢力和資源的分配，假如接近選舉年，甚至會牽動整個選舉布局，張永成說，農會改選已經不像過去那麼緊張和激烈，現在農會系統改選競爭的大約只占15%而已，絕大多數農會改選已經沒有什麼競選，外界不必無限上綱把農會改選當作政治角力中心來看待，台灣類似的社團有5000多個，農會也只是其中一個而已。

至於是否有信心再連任總幹事？張永成僅表示，目前還未進入登記階段，還無法進一步說明。