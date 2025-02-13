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張顯耀、傅崐萁捲入紅色風波 侯友宜強調應依法辦理

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
新北市長侯友宜（右）今率市府團隊到嘉義市交流，面對近期黨內傳出紅色風波，強調應依法辦理。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜（右）今率市府團隊到嘉義市交流，面對近期黨內傳出紅色風波，強調應依法辦理。記者魯永明／攝影

新北市長侯友宜今水準市府團隊到嘉義市，與嘉義市長黃敏惠市政交流，會議前侯友宜接受媒體訪問，對於陸委會前副主委張顯耀遭疑中國介選，以及團總召傅崐萁捲入選舉小物風波，侯友宜強調要依法辦理，該怎麼做就怎麼做。

陸委會前副主委、前立委張顯耀涉替中國大陸傳話介入選舉案，橋頭地檢署依反滲透法罪嫌起訴。侯友宜表示，從以前到現在他都一直強調一件事，反對第三境外勢力介入國家選舉，如果該怎麼辦就怎麼辦，依法來辦事。

現場媒體提問，侯友宜競選總統時曾向「戰天下」公司採購競選小物，當時知道這間公司與國民黨團總召傅崐萁有關係嗎？侯友宜說，他選舉過程中，所有財務都是公開透明、依法辦理，針對質疑傅崐萁有賄選疑慮部分，他主張凡是依法辦理，該怎麼做就怎麼做。

侯友宜 傅崐萁 張顯耀

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