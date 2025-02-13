家族網絡遍及國會關係企業 吳春城再爆壯世代成家人幫

民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，連日遭到質疑利用「壯世代協會」圖利，世代共好協會理事長張育萌說，吳春城在玩兩手策略，先是喊話戰國策「不要再接標案」，然後再跟家人道歉裝可憐，其實家族網絡遍及協會、立法院與關係企業，完全無視利益迴避。

張育萌昨天在臉書發文說，吳春城剛上任立委時，辦公室主任叫做「陳玉揚」，此人根本就是他的女婿，亦即女兒吳庭萱的丈夫，過去在戰國策擔任資深總監。去年8月全國瘋奧運，麟洋配奪冠賽那天，吳春城和新北市議員蔡淑君舉辦直播觀賽，陳玉揚賽後以「提早到體育館卡位的市民」身分受訪，大讚現場氣氛「非常有趣、非常嗨」。

張育萌質疑，吳春城把女婿從戰國策帶進立法院，一起要求各部會「壯世代」，壯到一半又從立法院回到戰國策，家人在家族企業與立委辦公室之間來回穿梭，難道符合民眾黨口中的「利益迴避」，國會辦公室根本直通戰國策，吳春城再裝就不像了。

張育萌還說，壯世代學院也全部都是「家人幫」，除了院長是吳春城的哥哥吳春來，副院長林志成更是吳春城的妹夫，從國會辦公室、壯世代協會再到戰國策，吳春城不只妻子和兒女，女婿和妹夫也通通參與其中，結果卻在網路節目說「對不起我的家人」，完全就是在玩兩手策略。

針對張育萌的指控，吳春城辦公室暫無回應。吳春城前天接受網路節目專訪，談及是否有動念請辭立委，他數度說完全沒有意見，隨時跟民眾黨保持聯繫，並且願意接受任何詢問，壯世代政策與產業發展促進法經過立法院三讀通過，「美好的一仗已經打過。」

吳春城指出，民進黨立委吳思瑤推動青年基本法，時任民進黨立委鄭麗君也力推文化基本法，「她們4年都搞不過，我想說2年能過就不錯了」，自己本來就視「壯世代」為退休後的職志，沒想到這麼快就完成三讀程序，只是現在心中有一種「不如歸去」的想法。

民眾黨中評會立案調查，近期也將進入評議程序。民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪時表示，目前沒有辭職的問題，如果吳春城心裡有這個想法，可能還是要問本人比較清楚，自己無法代為回答，針對政治相關利害迴避，民眾黨皆按照規範進行，這個原則從來都沒有改變。