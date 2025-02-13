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【重磅快評】教授共用小三原因 諷刺的是賴清德錯置因果

聯合報／ 主筆室
週刊踢爆，台大資工系教授與成功大學副校長兩人皆已婚，卻出軌偷吃同一名「小三」。示意圖。(記者許正宏／攝影
週刊踢爆，台大資工系教授與成功大學副校長兩人皆已婚，卻出軌偷吃同一名「小三」。示意圖。(記者許正宏／攝影

「因為藍白刪預算，國立大學教授只能共用小三…」。《鏡週刊》報導，台大資工系教授徐宏民與成功大學副校長陳鴻震，兩位已婚教授竟然偷吃同一位小三，對象是一名電腦公會的女子。各界認真檢討原因，發現藍白刪預算的效應已經波及學界，連國立大學教授都被迫共用小三。

這當然是鬼扯淡。國立大學教授出軌，甚至外遇同一名小三，和藍白刪預算何干？但八卦配時事，網路熱傳的哏圖，讓大家看得哈哈大笑。

不過，這個笑話，卻是對賴政府和綠媒的最大諷刺。賴政府和某些綠媒正努力編造藍白刪預算的效應，只是這些鬼扯淡不僅荒誕，有些甚至冷血得毫無人性，讓人笑不出來。

最近震驚社會的高雄分屍案，警方打撈搜尋屍塊仍無進展。綠媒竟指控因為藍白刪預算，導致凶嫌住處的化糞池無法開挖蒐證，民進黨立委許智傑更要求藍白兩黨「負起全責」。然而，凶嫌公寓是管線直送汙水廠，早就沒有化糞池；而高雄市刑大則聲明沒有開挖化糞池的必要，也沒有任何經費問題。

藝人大Ｓ徐熙媛因流感併發肺炎驟逝，引發民眾搶打流感疫苗。親綠側翼馬上製造藍白大砍疫苗經費導致疫苗不足的假訊息。事實是，現在的疫苗是去年就編列採購的；而今年的95億元防疫預算，只刪減了3千多萬出國、水電、宣傳等預算，且允許自行調整挪用，疫苗經費不受影響。果然，疾管署緊急增購10萬公費流感疫苗，馬上就要開打了。

這些消費逝者的假訊息，都是政治掩蓋人性，目的是削弱藍白監督政府、看守人民荷包的正當性，並為大罷免添柴火。

但為護預算而製造假訊息的始作俑著，卻是卓內閣。從行政院發言人說謊重編總預算、欺負弱勢取消記者會手語服務，到財政部說預算被砍導致數百萬個統一發票獎金沒了，甚至體育署預算被刪影響選手出國比賽經費….，各部會輪流上台哭窮比慘，但許多謊言沒有最扯，只有更扯。

賴清德總統更沒閒著。他運用憲法賦予總統的專有權限，主導了一齣「五打一」圍毆立法院長韓國瑜的「院際協調」戲碼。名為「會商國政」，事前卻不願透露協商議題，但顯然就是一場總統府聯合行政、司法、考試、監察四院，共同施壓韓國瑜解決總預算僵局的鴻門宴。

尤其，賴清德不僅將總預算協商責任甩鍋韓國瑜，還自居為「畏因」菩薩，開示大罷免的正當性。賴清德其實錯置了因果關係。真相是，由於民進黨政府濫用預算，所以藍白兩黨為人民看緊荷包；而即使刪減預算，賴政府仍然擁有中華民國有史以來最多的預算，且許多被刪項目可以調整流用。

「因為藍白刪預算，國立大學教授只能共用小三」，這其實是對賴清德倒置因果、卓內閣哭窮賣慘、綠媒瘋狂造謠的最大諷刺。

大學教授 民進黨 總預算 賴清德

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