老議員陷官司、新人爆參選潮 藍北巿黨部：反罷免練兵篩選

台北市已有陳重文、應曉薇、陳怡君3議員身陷官司，年底各政黨市議員初選逼近，提名之爭恐提早浮出檯面。除了3議員所屬的北市第一、第四、第五選區競爭激烈，藍綠初選恐爆炸，其中藍市黨部主委黃呂錦茹透露已有20多位黨內新人表態有意參選下屆市議員，分別投入北市6個議員選區，年底黨內初選勢必有一番激戰。

台北市議會本屆議員，從去年起，陳重文因涉監視器案遭羈押，目前獲交保繼續參與議事運作，另一議員應曉薇涉京華城案仍在羈押中；今年一開春，昨元宵節上午，陳怡君也因涉嫌詐領助理費被檢調帶走。

另外，台北市議會資深「十連霸」前議員陳政忠，因涉犯宏福建設炒股掏空案，去年最高法院依證券交易法操縱股價、公開說明書記載不實分別判刑4年、2年定讞，也在本屆議員任內被發監執行解職，台北市第一選區士林北投又多出一空缺。

北市議會議員席次應有61席，但扣除國民黨王鴻薇、徐巧芯、李彥秀和民進黨王世堅、吳沛憶等5人選上立委，以及民進黨議員許家蓓病逝，陳政忠因案解職，目前只有54席，還有7個缺；陳重文、應曉薇、陳怡君涉及官司，連任之途恐受阻，對北市藍綠新人來說，情勢大好。

黃呂錦茹日前藉新春團拜，介紹一批有意參選的藍營新人，但人數不只如此；黃呂錦茹指出，至少有20多人向表態有意參選2026議員，但她還會再篩選，會在正式初選民調之前，先用民調將有意參選的新人篩選一次，現在已經著手準備民調。

黃呂錦茹說，她也利用這次反罷免，先替2026選戰練兵，過去四大公投就練過一次，這次比照辦理，會根據參與反罷免的藍營新人投入的程度，一是攻、一是防守，依付出的程度來「論功行賞」，做為初選提名的參考指標。

至於黨內涉案的議員，黃呂錦茹指出，應曉薇因遭黨中央停權，無法再提名她；陳重文，未被停權，仍可參選，未來會將他納入民調做篩選，看民調結果，再提名他也不無可能。