陳怡君捲助理費案遭檢方聲押 黨內人士曝恐為地方角力

台北市議員陳怡君涉嫌利用人頭詐領助理費遭檢調約談，經檢調漏夜偵訊當庭逮捕並向法院聲押。由於陳日前才因力挺立委陳亭妃參選中評委及中執委遭正國會除名，時間敏感，不過黨內人士分析，恐與民進黨在中山、大同2026議員提名席次布局有關，引起地方角力。

據了解，中山、大同區在民進黨算大票倉，在王世堅當選立委後黨內便積極展開布局，尤其王本屆當選議員票數足夠當選2席，綠營先前有規畫該區提名5席，但據悉黨內開會討論此事，仍傾向4席較為安全，也讓目前已插旗布局人選感到擔心。

黨內人士分析，司法辦案進度外界無法預期，且助理費這種案件在地方上跑的人會比較清楚，若依照黨目前規畫，中山大同可能變成5搶4、6搶4，有心人士刻意去操作這件事，相較之下派系應不會去操作這件事，一方面距離大選還有一段時間，另一方面時間點過於敏感，恐讓人做不必要聯想。

地方人士也說，雖陳怡君尚未退出正國會前就傳出與派系內不和諧，在離開後更傳出地方上部分金主也被抽掉，陳現階段處在一種孤立無援狀態，可能又有人「剛好」接獲類似風聲或爆料，才讓助理費一案浮出檯面。