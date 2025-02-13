陳佩琪控司法殺紅眼 迫害霸押柯文哲要關一年？

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積弊案，妻子陳佩琪昨天再度為丈夫抱屈，談及所有證人完成交互詰問，檢方聲稱需要1年的時間，人世間最悽慘遭遇，莫過於父親病危時，人子無法陪伴一側，「有人在我面前揮舞刀子、殺紅了眼，我沒能力抵抗，下跪磕頭求個公平可以嗎？」

昨天是農曆元宵節，陳佩琪在臉書發文，再度向柯文哲喊話，「每逢佳節倍思親，雖然知道你不怎麼喜歡甜食，但是就很想送些應景的東西給你，不過早就問清楚了，糯米的東西是不准送入的。」

陳佩琪說，最近整理過去寫的東西，突然看到2014年的一段文字，「你每次從外面回來，不管時間多晚，總是一進門就扯開嗓門大叫『佩琪、佩琪！』叫的又快又急， 我也是立刻從裡頭衝出來問說『什麼事？什麼事？』你總是不好意思地說『沒什麼事啦，只是看妳在不在而已！』」

「感覺我在，你就安心多了」，陳佩琪表示，她本人常常在想，哪天柯文哲回家，再也沒有人回應，事情會是怎麼樣，既然人不在身邊，只好拿起書來看， 「人不在我身旁，寒冷的夜晚就拿你寫的書來看吧。」

陳佩琪提及，如今又是個寒冷的陰雨天，記得不久前柯文哲曾經說過，因為看守所的室友怕冷，因此會把熱水分給對方洗澡，「那你自己呢？離開我前你跟我說，你會好好保重身體，也要我好好過日子，我也回你『只有你好我才會好』，你能跟我說你現在好嗎？」

陳佩琪也在留言處補充，等到所有證人都完成交互詰問，台北地檢署說需要1年的時間，請問京華城案有幾個證人和被告，會議都有錄音存檔，無法變造串證，市長是否有拿刀架人脖子，硬逼設計「細部規則」協助京華城通過，或者以拔官等任何形式的脅迫，強迫都委會主席與成員通過容積率，難道釐清這些需要一年的時間。

陳佩琪再指，政治獻金申報短缺，是否為參選人指使會計師，多出來的錢放自己口袋，然後再指使開不實發票，這種事情4個月查不了，人世間最悽慘遭遇，莫過於父親病危時，人子無法陪伴一側，到底為何要再受這種待遇，「有人在我面前揮舞刀子、殺紅了眼，已經毫無道理可講，我沒能力抵抗，下跪磕頭求個公平可以嗎？」