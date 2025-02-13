【專家之眼】賴政府擋陸客團 消耗業者資源與地方心意

開放陸客團來台觀光受阻，是賴政府以台灣觀光旅宿業發展為代價，又一次想把黨派意識形態化為政策的實驗。其意義是把過去台灣談兩岸政策主要考量經濟發展與國安議題，轉向為特定黨派定義的對等尊嚴與經濟發展的拉鋸。如此抽象價值占有重要地位的變化如果固定出現，在賴執政之下，兩岸之間恐怕只剩下硬的政策了。

綠營有自身期待世界運作的堅持。例如蔡英文主席在2014年稱，中國最怕押錯寶，如果民進黨選得好，中國自動會去創造條件，朝民進黨方向來調整。她有信心，兩岸關係不會因為政黨輪替受到影響。八年過去了，兩邊僵持至今。新的賴政府則想更進一步，去年金門漁船事件裡，企圖建立既能喊新兩國論，又能與中共建立關係的形象，事件發展不合己意，如今還要再接再厲。

過去藍綠談兩岸交流，多在經濟發展與國安考量下打轉，觀光議題經過多年實踐，看來與國安議題關聯性少，本不是件難處理的事。但如今被認為此議題已升高到綠紅原則性的分歧，是因為賴政府目前所列開放條件，不像是認真思考的結果。比方說，觀光小兩會到底要談判什麼？觀光署列了兩件：一是在過去經驗上，有出現積欠團費狀況，身為政府單位看到業者被積欠團費還要繼續走行程不太好；二是兩岸的觀光型態逐漸改變，過去玩法需要調整，應該要讓雙方坐下來好好交換一下旅遊心得與意見；陸委會則要談陸客來台不能像過去說停就停、說斷就斷，也需防範影響台灣旅遊品質。

兩機關說法其實是互相矛盾的，也是沒理由找理由。就前者來說，之所以出現欠團費狀況，主因在某些旅行社想多接團搶客，因此答應了一些具風險條件，這是市場決定的，也應由市場機制解決，觀光署如果真的談下此議題，幫忙催帳，這會降低旅行社風險意識，極可能鼓勵更多影響旅遊品質的團出現，這並非陸委會要的結果；至於後者，所謂交換心得意見，不是談判議題，而兩岸旅遊是誰說停就停，雙方各有說法，結果也不是觀光小兩會能談出來的。更搞笑的是，人有錢有心才會出來旅遊，陸委會近年一直在唱衰對岸經濟，官員如果預見陸客人來不多，就不用提開放會影響台灣旅遊品質了。

既然開出來的談判議題不具認真誠意，要不要先由觀光小兩會討論，就不是重點了。我們應該好奇，賴政府定義的對等尊嚴，不是藍營，也非扁蔡時期的看法，如此政策極易導向僵持立場，能得到關心台灣安全者的共鳴嗎？而由目前形勢發展方向，可以引申出賴政府所為除了對台灣觀光旅宿業發展造成影響外，還有三點值得思考：

首先，目前主要爭議，來自賴清德總統元旦相關談話稱，「台灣希望跟中國在對等尊嚴之下進行健康有序的交流。」中共對台政策行之有年，不知賴政府如何看待扁蔡時期的兩岸觀光交流活動？而既然談到自己定義的對等尊嚴抽象價值，中共作為如果不合己意，有妥協餘地嗎？如果空間很小，政策方向還是一直推，台灣安全議題恐怕會接著浮出檯面。

其次，對多數人而言，從兩岸開放觀光至疫情中斷為止，一直是在雙方合意下，進行商業的觀光交流行為。賴政府特別有意見，恐怕是把黨派看法強加在觀光業身上，而且還是在觀光業逐漸枯萎情況下，坐等陸方出政策，才好拉高自己要價的作法。這種以犧牲別人為代價去實踐黨派政治夢的行為，中共如果也堅持下去，對身為人質的觀光業發展，乃至於台灣的民主精神究竟是好或壞？有待人民細細品味。

三是台灣內部出現中央對地方的消耗局面。部分地方政府對陸客來台促進經濟期待甚殷，包括上海福建民眾有望赴台團旅消息一出，新北、桃園、台中和基隆與北市府聯繫，希望共推遊程；以及後來南投縣批評，賴政府對兩岸觀光開放是東卡西卡，國內觀光業者很難再撐下去，將出現倒閉潮。

更具體的是東部縣市因地震影響，旅遊業蕭條已久，對於推動陸客團到當地旅遊，更有期待，也有行動。花蓮在年前開通與香港的直航班機；而台東縣最近動作頻頻，陸客團可能開放的消息一出，饒慶鈴縣長就表達新規劃是將攜手業者推出深度、品質兼具的遊程，準備讓遊客在台東至少住上兩晚；也與金門縣合作規劃「金門—台東雙向包機」、「旅遊活動串聯推廣」及「縣市友好合作」等議題，已確定有兩趟雙向包機要飛，但賴政府不把政策講清楚，只是坐視地方努力為人民找活路，陸客赴台團遊不來，這些準備是否都會成為泡影？

台灣資源有限，賴政府如果早有定見，應該趕快亮出底牌，並公告周知替代方案。讓大家空歡喜、白忙一場事小，為了自身黨派策略，卻使大家把資源卡在這裡而不能有效運用，那就太可惜了。