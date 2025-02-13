政治綠手進校園？ 藍批最壞示範

黨政軍退出校園淪口號？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤遭爆料，利用民進黨青年部的政治課，把校園內學生會列在政治線下組織，被疑黨政的手伸進校園。國民黨立院黨團書記長王鴻薇昨批民進黨雙標，過去講黨政軍退出校園、媒體，民進黨卻大肆進入，這是最壞示範。

對於吳思瑤被指將學生會當作政治線下組織，王鴻薇表示，民進黨過去說黨政軍退出媒體，結果不但大肆進入媒體，甚至掌控媒體，豢養媒體及媒體人；校園裡的學生會也納入下線組織，這難道不叫做黨政干預校園、進入校園？王鴻薇說，對民進黨，這還是小事情，民進黨立委王義川還可以到幼稚園宣導「青鳥」的課程跟想法，連小小幼兒園都不放過，這就是民進黨；民進黨以為用操控媒體、操控校園、操控學生，就可以奪得政權，這是最壞示範。

面對指控，吳思瑤解釋，這是看到黑影就開槍、斷章取義，她為學校爭取建設、關心學生權益，難道不能跟學生組織接觸？她在非常多青年論壇分享身為政治工作者經驗，尤其她是國會議員，需想方設法跟各界合作，且她長期在立法院教育及文化委員會，為各校建設爭取，也關心學生權益，因此會跟學生組織合作。