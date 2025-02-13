民眾黨主席周六補選 黃國昌：2026不缺席

民眾黨主席補選周六登場，請假中的代理主席黃國昌昨說，民眾黨現在最重要工作，就是各自在崗位把工作做好，自己以平常心看待黨主席選舉；至於二○二六年地方選舉布局，目標為六都及新竹市都要有議會黨團，如有機會，也會親自出面征戰。

黃國昌昨天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談及民眾黨主席補選即將登場，他認為就是平常心面對，也因此在過去這段時間，自己沒有任何競選活動，甚至很少發表公開言論；民眾黨現在最重要的事情，就是各自在崗位把工作做好，並且把戰力發揮到最大。

針對民眾黨前立委蔡壁如質疑政治獻金案，核心成員黃珊珊等人至今無法繳出檢討報告，黃國昌表示，民眾黨前主席柯文哲去年舉行記者會，率領所有黨公職公開向台灣社會報告，並且請假三個月自請中評會調查，結果隔天民眾黨中央黨部就被搜索；現在最有資格講話的柯文哲，嘴巴被封起來關在看守所，「難道大家就不能仔細想想，此時此刻講這種事情，對於問題到底有什麼幫助？」

主持人王淺秋詢問二○二六年選舉布局。黃國昌表示，他將在第二場政見發表會提出黨務規畫，「二○二六年的目標非常清楚，六都加新竹市一定要有黨團，地方首長選舉絕對不會缺席」。

不過，黃國昌也說，在對弈過程中，不要太早掀出自己的底牌，如何發揮最大戰力、贏得最多席次，就是他的戰鬥位置；自己如果有機會，一定會親自下去征戰，幫助民眾黨開拓新的戰場。