美6名眾議員批南非迫台遷駐處 籲川普暫停外交接觸

美國6名共和黨聯邦眾議員昨天致函美國總統川普，抨擊南非二度要求台灣駐處限期內遷出首都、嚴重腐敗及侵犯人權等情形，促川普撤銷南非享有的貿易優惠，也請川普考慮暫停與南非的外交接觸。

奧格茲（Andy Ogles）、帝芬尼（Tom Tiffany）、貝肯（Don Bacon）、威爾森（Joe Wilson）、韋柏（Randy Weber）及吉爾（Brandon Gill）致函川普，表示南非發生大量侵犯人權行為、對以色列的仇恨以及擁護中國共產黨。

「我們敦促您撤銷南非根據非洲成長暨機會法（AGOA）貿易計畫享有的優惠待遇。我們也建議您考慮暫停外交接觸，除非南非準備與美國進行建設性接觸」。

4位議員提到，幾位國會議員去年10月曾致函時任總統拜登，請他就南非為中國共產黨站台一事採取行動。當時，南非無故違反長達26年的協議，要求台灣將其代表處遷出首都普勒托利亞（Pretoria）。

議員們說，幾個月後，南非毫無疑問是在中國要求下重申其「要求」，告訴台灣在今年3月31日之前撤出首都。如果南非成功在外交面向邊緣化台灣，將為中國侵台提供充分理由。「這將違背我們的國家利益以及優先考慮和平而非衝突的人的利益」。

議員們表示，南非政府未能表現出對法治的忠誠；任何違規行為都將導致南非喪失優惠待遇。

根據信函，AGOA為符合資格的撒哈拉以南非洲國家提供大多數出口產品免稅進入美國的權利，以換取優先推動自由市場及法治的條件。

南非政府去年10月7日要求台灣駐南非代表處於去年10月底前遷出首都普勒托利亞；外交部當時表示，在連日努力下，南非已展現協商意願，願改由循既有官方溝通管道。

不過，南非政府今年1月下旬再度致函要求駐南非代表處在今年3月底前搬離首都普勒托利亞，甚至試圖將駐南非代表處降級並更名為「貿易辦事處」。

台灣外交部說，不接受南非政府片面違反雙邊協議，會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。