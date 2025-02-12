快訊

網羅退役檢調高層當董監 易沛科技洗錢10億元 總座遭聲押

美6名眾議員批南非迫台遷駐處 籲川普暫停外交接觸

中央社／ 華盛頓12日專電

美國6名共和黨聯邦眾議員昨天致函美國總統川普，抨擊南非二度要求台灣駐處限期內遷出首都、嚴重腐敗及侵犯人權等情形，促川普撤銷南非享有的貿易優惠，也請川普考慮暫停與南非的外交接觸。

奧格茲（Andy Ogles）、帝芬尼（Tom Tiffany）、貝肯（Don Bacon）、威爾森（Joe Wilson）、韋柏（Randy Weber）及吉爾（Brandon Gill）致函川普，表示南非發生大量侵犯人權行為、對以色列的仇恨以及擁護中國共產黨。

「我們敦促您撤銷南非根據非洲成長暨機會法（AGOA）貿易計畫享有的優惠待遇。我們也建議您考慮暫停外交接觸，除非南非準備與美國進行建設性接觸」。

4位議員提到，幾位國會議員去年10月曾致函時任總統拜登，請他就南非為中國共產黨站台一事採取行動。當時，南非無故違反長達26年的協議，要求台灣將其代表處遷出首都普勒托利亞（Pretoria）。

議員們說，幾個月後，南非毫無疑問是在中國要求下重申其「要求」，告訴台灣在今年3月31日之前撤出首都。如果南非成功在外交面向邊緣化台灣，將為中國侵台提供充分理由。「這將違背我們的國家利益以及優先考慮和平而非衝突的人的利益」。

議員們表示，南非政府未能表現出對法治的忠誠；任何違規行為都將導致南非喪失優惠待遇。

根據信函，AGOA為符合資格的撒哈拉以南非洲國家提供大多數出口產品免稅進入美國的權利，以換取優先推動自由市場及法治的條件。

南非政府去年10月7日要求台灣駐南非代表處於去年10月底前遷出首都普勒托利亞；外交部當時表示，在連日努力下，南非已展現協商意願，願改由循既有官方溝通管道。

不過，南非政府今年1月下旬再度致函要求駐南非代表處在今年3月底前搬離首都普勒托利亞，甚至試圖將駐南非代表處降級並更名為「貿易辦事處」。

台灣外交部說，不接受南非政府片面違反雙邊協議，會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。

南非 美國 議員

延伸閱讀

再度施壓Fed？正值鮑爾出席聽證會 川普：降息與關稅相輔相成

川普揚言課關稅 台積電1計畫恐提前？專家：向美方釋出善意

川普將祭「對等關稅」新一輪攻擊 外媒盤點目標與受衝擊國家

川普加關稅若致鋁罐漲價 可口可樂可能增售塑膠瓶飲料

相關新聞

TVBS民調／台南市長選戰 民進黨只有陳亭妃能贏謝龍介

TVBS今天公布2026台南市長選戰最新民調，若民進黨由立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介，陳亭妃以48%勝過謝龍介的32%...

賴清德出席台灣燈會 喊出「盼朝野攜手合作創造美好」

2025台灣燈會今晚在桃園登場，賴清德總統在開幕式上致詞，感謝中央和桃園市政府共同打造一場結合科技、文化及親子互動的觀光...

陳怡君涉詐助理費遭搜索 陳亭妃被追問「派系惡鬥」這麼說

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以弟弟等4名親友充作人頭助理，詐領助理費300萬元，檢調今天多路搜索、並帶回偵訊。對此，民進黨...

遭指侮辱民眾黨徽 蔡壁如澄清圖卡非她製作、單純錯框

前立委蔡壁如今天在媒體群組發出印有民眾黨徽的圖卡，但中央委員江和樹指控侮辱黨徽將向中評會檢舉。蔡壁如受訪澄清，圖卡非她製...

李彥秀財產申報遭質疑 監察院立案查核

國民黨立委李彥秀被質疑，在美國擁有房產卻未申報。監察院秘書長李俊俋今天表示，公職人員財產申報處已立案查核，也將通知李彥秀...

史瓦帝尼副總理：對台支持絕不因外在壓力有所動搖

外交部長林佳龍今天午宴歡迎史瓦帝尼王國副總理札杜莉，感謝史國長期對台史邦誼及台灣國際參與的堅定支持；札杜莉表示，感謝台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。