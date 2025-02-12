遭指侮辱民眾黨徽 蔡壁如澄清圖卡非她製作、單純錯框

前立委蔡壁如今天在媒體群組發出印有民眾黨徽的圖卡，但中央委員江和樹指控侮辱黨徽將向中評會檢舉。蔡壁如受訪澄清，圖卡非她製作，她本來要詢問顧問但錯框，若要去中評會報告她會拿出證據。

民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。投票日為2月15日。

蔡壁如今天下午在自己的媒體群組發出「2/15是顏色的選擇」文字訊息，並貼出一張圖卡，內容主視覺是台灣民眾黨的黨徽，但左邊的黨徽則印上「2019～2024」及「驅魂遣魄」的文字；右邊的黨徽雖然也是「眾」字，但底色變成黃色，並印上黃國昌與陳椒華擔任時代力量立委的浮水印，英文字也改成「NewPower Party（時力英文黨名）」以及「2025.0215」和「借屍還魂」等字卡。

不過當媒體詢問圖卡是何用意，蔡壁如在新聞群組表示，這是別的群組發的，並非團隊所做，本來她是想傳到顧問團詢問用意。後來蔡壁如便收回圖卡。

民眾黨中央委員江和樹則透過影片質疑，蔡壁如傳訊息的用意是要告訴大家，黨主席投給黃國昌，民眾黨就會變成時代力量，但這根本是拿黨徽開玩笑，民眾黨章明定，「意圖侮辱本黨而公然毀損本黨黨旗、黨徽或其他行為者，應予停權一年以下處分」，蔡壁如這種舉動就是侮辱黨徽，他身為中央委員，他會第一時間跟中評會檢舉。

對於江和樹質疑，蔡壁如晚間接受中央社記者訪問時表示，圖卡不是她的團隊製作，是別人傳給她，她本來是要傳到顧問的群組詢問圖卡用意，但她的顧問群組圖貼跟媒體群組頭貼同樣顏色，才因此錯框，變成檯面上問題；若沒有錯框，也會有人私底下在不同群組互相轉傳，「在黨內悶燒」。

記者詢問若江和樹檢舉成案，是否會去中評會報告。蔡壁如表示，該去就去，她也可以拿出證據證明真的是有人把圖卡傳給她，並重申圖卡非她製作。