TVBS民調／台南市長選戰 民進黨只有陳亭妃能贏謝龍介

TVBS今天公布2026台南市長選戰最新民調，若民進黨由立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介，陳亭妃以48%勝過謝龍介的32%；民進黨若派立委林俊憲參選，林俊憲以37%落後謝龍介的42%，兩人差距5個百分點；若民進黨推立委王定宇出戰，謝龍介以45%勝過王定宇的33%，兩人相差12個百分點。

林俊憲表示，他之前也看過很多份民調，但是在這份民調上，最弔詭的是民進黨的支持者，遇到王定宇跟他對上謝龍介時，都會突然的大幅降低，而且如果在台南只有陳亭妃能贏謝龍介的話，那為什麼國民黨地方的議員和黨工都在幫陳亭妃助選？呼籲國民黨，不要介入民進黨台南市長初選，黑手不要介入到民進黨來。

陳亭妃指出，賴清德任台南市長的連任紀錄是72.9％，相信就是不分黨派的支持，她和謝龍介已經在各項選舉交手5次，獲勝的成績是屢創佳績，現在除了有民調證明以外，更謝謝林俊憲的肯定，證明只有陳亭妃可以裂解國民黨，搶得謝龍介的選票，大贏2026台南市長，進而幫賴清德總統穩住2028總統連任本命區。

TVBS民調結果顯示，若民進黨派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為48%，與去年八月的調查相較，略增2個百分點，謝龍介的支持度為32%，略減3個百分點，雙方差距由11個百分點增加至16個百分點，另外有20%未決定。

但若民進黨推派林俊憲出戰，林俊憲以37%落後謝龍介的42%。謝龍介的支持度較去年8月略增4個百分點，林俊憲的支持度則維持37%，雙方差距略增至5個百分點，另外21%未決定；若民進黨推派立委王定宇，王定宇的支持度為33%、謝龍介為45%，兩人差距較去年8月的調查增加至12個百分點，另外有22%未決定。

該民調是由TVBS民意調查中心於2月4日至10日進行調查，共接觸1056位20歲以上台南市民，拒訪為173位，拒訪率為16.4%，最後成功訪問有效樣本883位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。