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陳怡君涉詐助理費遭搜索 陳亭妃被追問「派系惡鬥」這麼說

中央社／ 台北12日電
民進黨台北市議員陳怡君（左）上午議會辦公室遭到檢調搜索，陳怡君於中午與檢調人員離開。記者曾原信／攝影
民進黨台北市議員陳怡君（左）上午議會辦公室遭到檢調搜索，陳怡君於中午與檢調人員離開。記者曾原信／攝影

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以弟弟等4名親友充作人頭助理，詐領助理費300萬元，檢調今天多路搜索、並帶回偵訊。對此，民進黨發言人吳崢回應，尊重司法調查。

士林地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處針對陳怡君等11人發動搜索，包括其議會辦公室、中山區服務處、大同區服務處與涉案親友等共計13處。

對此，民進黨發言人吳崢今天在民進黨中常會會後記者會回應「尊重司法調查」。

另外，陳怡君與民進黨立委陳亭妃原本是民進黨內「正常國家促進會辦公室」成員，去年民進黨全國黨員代表大會前，正國會以成員未依團隊決策，自行分配與登記參選中執委和中評委為由，將陳亭妃、陳怡君除名。

陳亭妃今天出席中常會，對於陳怡君涉案，她說，不清楚什麼狀況，只是在媒體有看到這樣的訊息。

媒體追問她是否認為這是派系惡鬥，陳亭妃說，不要每次有什麼問題就擴大解釋，「我們還是要了解狀況，我覺得我一直都很相信怡君啦，應該她可以面對的」。

民進黨 陳亭妃 陳怡君

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