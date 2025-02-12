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與捷克組織簽援烏MOU 吳志中：台捷合作里程碑

中央社／ 台北12日電

外交部政次吳志中見證台灣與捷克組織People in Need簽署合作備忘錄，協助捷克境內的烏克蘭難民，吳志中表示，這是台捷合作援烏的重要里程碑，也展現台灣始終與烏克蘭站在一起。

外交部下午發布新聞稿指出，吳志中於11日以視訊方式，見證駐捷克代表柯良叡與捷克人道援助非政府組織People in Need執行長帕納克（Šimon Pánek，另譯：潘內克）在捷克布拉格簽署「援助在捷烏克蘭難民合作瞭解備忘錄」，共同見證者包括捷克政府人權特使暨歐洲事務部副部長勞倫奇可娃（KláraŠimáčková Laurenčíková），以及線上出席的捷克駐台代表史坦格（David Steinke）。

吳志中致詞表示，簽署備忘錄是台捷合作援烏的重要里程碑，也展現當烏克蘭需要幫助時，台灣始終與烏克蘭站在一起。自2022年以來，台灣持續與Peoplein Need秉持承諾，攜手幫助難民融入新社群，並確保他們獲得完善的教育、心理諮商及語言學習等協助，並感謝捷克政府扮演重要的角色。

柯良叡說，本案對在捷克境內的烏克蘭難民提供諮詢熱線、青少年支持及心理輔導等服務，有利他們在捷克或未來返回烏克蘭的生活。

帕納克簡報人道救援工作進展時，特別感謝台灣，在俄羅斯全面侵略烏克蘭後，第一時間伸出援手，與該組織共同協助在捷克避難的烏克蘭難民，提供青少年庇護、孩童課後輔導、語言課程、心理及法規諮商等援助，迄今已有無數烏克蘭難民受益於台灣愛心。

帕納克說，台捷已建立相當互信基礎，成為最堅實的援烏夥伴；期盼戰爭儘速結束，早日重建烏克蘭。

勞倫奇可娃指出，在捷克的烏克蘭難民多為婦女、兒童及青少年，都受惠於本案提供的就學及就業機會，有助他們順利融入當地社群。

外交部表示，捷克與台灣同為支持民主自由的理念相近國家，外交部樂意與捷克攜手合作，幫助烏國難民在捷克開展新生活及提供必要協助，落實台灣人道援助精神，在烏克蘭需要幫助的時刻，展現台灣與捷克始終與烏國站在同一陣線的堅定立場。

捷克 烏克蘭 難民

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