李彥秀財產申報遭質疑 監察院立案查核

國民黨立委李彥秀遭質疑在美國擁有房產卻未申報。監察院秘書長李俊俋說，公職人員財產申報處已立案查核，也將通知李彥秀說明。

前立委高嘉瑜近日緊咬李彥秀美國房產議題，包括質疑李彥秀有買賣美國加州爾灣房地產紀錄，但1999年到2002年的公職人員財產申報卻沒有申報紀錄，以及海外信託沒在台灣進行財產申報等。

李彥秀回應，26年前初入政壇對法規不清楚、深感歉意，疏失未申報1994年父親購買的美國加州爾灣房產，坦然面對行政裁罰。而信託的兩間房子早在財產申報揭露，高嘉瑜不斷用不實資料指控，將委請律師提告。

對於李彥秀財產申報狀況，李俊俋今天告訴中央社記者，監察院公職人員財產申報處已立案查核，也會請李彥秀說明。