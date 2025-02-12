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稅收超出預算5283億元創新高 黃珊珊主張償還長期公債

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委黃珊珊。圖／聯合報系資料照

財政部上修民國113年總稅收，超出預算數新台幣5283億元，國民黨立委主張全民普發現金1萬元。民眾黨立委黃珊珊今天說，這些稅收既然取自於民，應該首先被用於償還公債，成立主權基金也是值得討論的選項。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，國民黨團書記長王鴻薇指出，2022年稅收超徵5237億元，2023年在野黨推動還錢於民，要求普發現金1萬元，最後政府決定普發6000元，總共花費1417億元。如果普發現金1萬元，今年也不過2300億元，不足去年稅收超徵的一半，政府還有很多資金可以用於支出、投資及補助。

黃珊珊稍早在臉書發文表示，財政部昨天公布統計數據，去年稅收實徵較預算數多出5283億元，包括證交稅、綜所稅、營業稅及營所稅表現都超乎預期，顯示在台灣人民的努力之下，企業成長、人民所得增加及股市活絡都替中央政府增加不少收入。

黃珊珊認為，這些稅收既然都是取自於民，首先應該被用於償還我國長期公債，用於成立主權基金也是一個值得討論的選項。還債是「節流」政府的利息支出；主權基金讓人民努力的結果用於更長期的投資，「開源」政府投入健保、長照等福國利民政策的能力。

黃珊珊說明，主權基金的核心理念是希望活化資產、強化政府財政韌性，不僅能夠帶動我國企業成長，同時也能增加與國際間的連結，無論是以政府財政賸餘或外匯存底為財源，國際間設有主權基金的國家不在少數，美國總統川普也簽署行政命令，研究設立美國的主權基金。

黃珊珊表示，2024年台灣稅收創下歷史新高，可以預期將有高額財政賸餘，而這些賸餘就是用來作為主權基金的最好財源選項之一，取之於民便要用之於民，政事推動完畢後還有賸餘，那就應該投資於民，主權基金便是用來投資未來、照顧民眾的良好工具。

國民黨立法院黨團上午舉行「稅收超徵創新高 還錢於民發現金」記者會，書記長王鴻薇（中）表示，針對政府超徵的稅收，要求普發現金1萬元，還錢於民。記者曾學仁／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行「稅收超徵創新高 還錢於民發現金」記者會，書記長王鴻薇（中）表示，針對政府超徵的稅收，要求普發現金1萬元，還錢於民。記者曾學仁／攝影

主權 國民黨 黃珊珊

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