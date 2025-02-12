快訊

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

2026選戰藍白合作？國民黨：言之過早

中央社／ 台北12日電

針對藍白是否能在2026年縣市長選戰中合作，國民黨發言人楊智伃今天說，現在討論2026言之過早，按照國民黨既有的節奏，會適時提出相關選舉辦法。

民眾黨代理主席黃國昌日前曾表示，2026選戰「我全心全力100%投入」，不管全台輔選，還是直接下去挑戰其中一都的地方首長；新北目前是他的責任區，在新北耕耘從沒停止過，如果有藍白協調機制，「我完全不會排斥」。

有關藍白是否能在2026年地方選戰中，在部分縣市有合作機會，將成未來關注焦點，但目前國民黨內尚未出現討論聲音，新北市長侯友宜日前則說，國民黨有國民黨的選舉機制，最重要的是在這個機制的過程當中，要尊重新北市民的選擇。

楊智伃今天下午在國民黨中常會後受訪表示，討論2026年選舉還太早，按照國民黨既有的節奏，會適時提出相關選舉辦法，因此現在談還言之過早，適當時候會跟大家討論。

針對海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲辭世，前海協會長汪道涵之子汪致重等人來台弔唁，楊智伃說，國民黨表達哀悼與致意，也希望陸方要來悼念，能獲得最好的安排，讓家屬得到慰問。

國民黨

延伸閱讀

批民進黨發動大罷免煽動對立 國民黨：全台將燒逾12億

藍喊超徵普發現金 吳思瑤：不顧國家財政 太過民粹

國民黨挨批反罷玩兩面手法 王鴻薇：民進黨沒資格講

60：51票封殺覆議案 顏若芳轟國民黨玩兩面手法：將成罷藍委助力

相關新聞

藍拋超徵稅收普發1萬 政院不急：當務之急處理總預算

去年稅收超徵5283億元，藍營主張普發現金1萬元「還稅於民」，行政院發言人李慧芝指出，感謝全體國人和政府一起努力，根據財...

推超徵稅普發1萬！傅崐萁：賴政府別裝傻 菩薩看了樂呵呵

國民黨立院黨團今早舉行記者會，宣布推動「還錢於民2.0」，每人普發現金1萬元。國民黨團總召傅崐萁今下午表示，賴清德總統可...

稅收超出預算5283億元創新高 黃珊珊主張償還長期公債

財政部上修民國113年總稅收，超出預算數新台幣5283億元，國民黨立委主張全民普發現金1萬元。民眾黨立委黃珊珊今天說，這...

【重磅快評】連稅收都估不準 卓榮泰還敢誇稱AI內閣？

大罷免延燒，國民黨主席朱立倫宣布立法院新會期要推動民生法案，黨團書記長王鴻薇隨即表示將推動還稅於民，每人普發一萬元，綠委...

朱立倫籲賴清德和解放下屠刀 超徵稅收普發萬元

賴清德總統召集五院會商，對於立法院長韓國瑜盼呼籲停止大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。國民黨主席朱立倫今...

黃國昌：民眾黨2026諸侯戰不缺席 有機會定親征拓新戰場

民眾黨主席補選本周登場，請假中的代理主席黃國昌今天說，民眾黨現在最重要的工作，就是在各自的崗位把工作做好，自己以平常心看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。