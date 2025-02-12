英國駐台代表包瓊郁抵任 20年外交經歷熟悉亞太事務
新任英國駐台代表包瓊郁日前抵任，英國在台辦事處今天在社群媒體發布影片，包瓊郁以中文向台灣民眾拜晚年。包瓊郁有20年外交資歷，對亞太事務相當熟悉。
英國在台辦事處今天在官方臉書發布包瓊郁（RuthBradley-Jones）拜年影片，她在影片中表示，很高興在農曆金蛇年上任，希望接下來的日子裡，可以用行動讓大家感受到她想要認識和擁抱台灣的誠意與熱情。
根據英國在台辦事處官網，包瓊郁的外交生涯長達20年，來台前派任英國駐緬甸公使，那是她第二次派任緬甸，另曾派駐衣索比亞、吉布地以及英國駐歐盟代表處。
包瓊郁在2021年派駐緬甸之前，曾於英國外交發展部東北亞及太平洋司擔任副司長，主責朝鮮半島及日本的外交事務，在英國政府的其他經歷還包括伊朗核子談判策略工作。
包瓊郁於2023年獲得英國皇室授予大英帝國員佐勳章（MBE），表彰她在促進性別平權所做的貢獻，她也持續在其崗位上倡導多元、包容和性別平等。包瓊郁在2019年至2021年期間為英國外交發展部女性員工委員會主席。
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