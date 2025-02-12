【重磅快評】連稅收都估不準 卓榮泰還敢誇稱AI內閣？

大罷免延燒，國民黨主席朱立倫宣布立法院新會期要推動民生法案，黨團書記長王鴻薇隨即表示將推動還稅於民，每人普發一萬元，綠委不敢輕言反對，只有吳思瑤說些「乾脆總預算全拿來發全民就好了」的情緒話。財政部長莊翠雲去年底曾表示不會普發現金，希望用來還債；只是民進黨政府慣於黑箱行事，連稅收都估不準，怎會讓人民放心？

財政部公布最新去年稅收統計，全年超徵5283億元，由於連續四年超徵，去年更創下歷史新高，國民黨立院黨團遂主張還稅於民，普發現金。藍委賴士葆表示，本會期若擔任財委會召委，將盡速排審預算法修法，讓普發現金法制化；王鴻薇也說，財政部未提減債計畫，既然向老百姓多收這麼多稅，應還錢於民，不然也是浪費錢養側翼網軍。

藍營提出超徵稅收普發現金法制化，確實打中了綠營的痛腳。過去藍營提出還稅於民，幾乎都能獲得綠委的支持，這次恐怕也少有例外；但在財劃法修正後，中央不甘要對地方釋出3753億元，超徵進口袋的錢又要拿出來發現金，行政部門如何應對，還有待觀察。

過去四年來，民進黨政府年年超徵，金額迭創新高，雖然都是人民的血汗錢，但民進黨政府卻樂在其中，收得高興、用得大方，從未想過要法制化這件事；國民黨今天提出普發一萬元，並不會把超徵的錢全部花完，但真正的重頭戲是一旦法制化，這筆錢將不再是中央運用自如的私房錢，民進黨政府難免會痛，但又說不出反對的理由，擔心反遭「難道多收稅是理所當然？」的質疑。

造成這種困境，其實也要怪民進黨政府自己，年年超徵卻視為常態；財政部總是辯稱，近年來稅收優於預期，財政部會視狀況審酌增加還本數或累計歲計賸餘，以提升財政韌性，前年並宣稱已成立財政部稅收估測專案小組，將相關建議納入113年度各項稅收估測參考，還委外研究精進中央政府內地稅稅收估測模型，運用智慧系統建立中央政府稅課收入估測模型，以期稅收估測更貼近實際。

但「精進」的結果卻是，所謂的「會視狀況審酌增加還本數或累計歲計賸餘，以提升財政韌性」，其實就是拿來補助台電 、補貼健保等，惹來黑箱疑慮，更坐實中央在編列稅課收入預算上動手腳的指控，其實中央政府就是以低估預算的方式造成實徵數超過預算數的結果，再以增加的稅收充作特別預算的財源。

所謂成立稅收估測專案小組，導入中央政府稅課收入估測模型，實際上也沒有改善年年稅收超徵的情況；前年超徵3860億元，去年超徵5283億元，增幅高達36%，卓榮泰說自己是AI內閣，會不會太好笑？

國家稅收超徵或短徵難免會發生，但年年大幅超徵絕不可視為常態，比例達預算15%以上更屬離譜，如果不是有人刻意使用不符現況的預算編製框架，又怎麼會發生估測重大失準的情況？民進黨主政後，年年如此，應非主其事的公務員沒有看出問題，而是只想滿足政黨的政治需求而已。

推動法制化之前，超徵稅收的運用規定並不明確，可以用在哪裡也沒有明確規範，只有預算法有規定這些錢應成為下年度的歲計賸餘，並作為融資性收入，只能用於資本性支出；嚴格來說，過去民進黨政府拿這些錢補貼台電、健保或普發現金，都是遊走邊緣，蔡英文常用，賴清德也沿用，用得順手，當然沒有意願推動法制化來自縛手腳。

從這件事回頭看經濟部長郭智輝春節後的受訪，他表示因為立法院沒有通過補助台電的1000億元預算，如果大家同意，他要稍微整一下電價；依民進黨的作法，用超徵稅收補貼台電是必然選項，要問的是，如果台電早晚都會拿到補助，郭智輝還要漲電價嗎？補助一旦到手，台電還會再把電價調回來嗎？郭智輝為台電漲價的表態會不會太假了？