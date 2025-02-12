藍拋超徵稅收普發1萬 政院不急：當務之急處理總預算

去年稅收超徵5283億元，藍營主張普發現金1萬元「還稅於民」，行政院發言人李慧芝指出，感謝全體國人和政府一起努力，根據財政部統計，去年的稅收高出預算數，但歲計賸餘的情況，還有待審計部決算報告。

她續指，目前兩院更重要的應該是要處理總預算案，行政院長卓榮泰也持續與立法院長韓國瑜溝通聯繫，希望能替總預算案找到解方。

財政部10日上修2024年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達3兆7619億元，續創新高，高出預算數5283億元、刷新紀錄。

國民黨立法院黨團今舉行「稅收超徵創新高，還錢於民發現金」記者會，表態將促使政府啟動「還錢於民2.0」版，主張全民普發現金1萬元，並列為本會期重大民生法案之一。黨團書記長王鴻薇說，普發現金1萬元不過2300億元，不足超徵一半，政府仍有很多資金可以運用。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則解釋，去年全國稅收增加數為5283億元，當中包括中央政府3757億元、地方政府（含統籌分配款）802億元，及法規要求若稅收增加的「指定用途」724億元，並非全為中央政府超徵，若稱政府將超徵放口袋，這是錯的，因為必須經過決算。

吳思瑤指出，國民黨團所言是未經決算的數字，且超徵不能直接用，必須要經決算程序轉化為累計賸餘，且使用累計賸餘須經立法院相關程序同意，才能合理使用。