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朱立倫籲賴清德和解放下屠刀 超徵稅收普發萬元

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

賴清德總統召集五院會商，對於立法院長韓國瑜盼呼籲停止大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。國民黨主席朱立倫今天表示，希望賴總統想一想「放下屠刀，立地成佛」，民進黨要台灣和，總統用智慧就能放下屠刀。

朱立倫今在中常會表示，近日他到各地新春團拜，聽到太多聲音希望民進黨能轉念，能放下屠刀。賴總統召集五院院長茶敘、談國事，都是好事，賴總統用佛經強調因果，他也希望賴想一想，佛經與傳統民俗常說，放下屠刀，立地成佛，呼籲大家共同團結，全民安居樂業，能夠和諧、相互合作，才是台灣之福。

去年稅收超徵突破5千億元，國民黨團新會期擬推動「還錢於民2.0」，每人普發現金一萬元。朱立倫說，這2300多億元只占超收5283億的四成，事實上真的很少，國民黨希望每年這樣巨額的超收，至少能部分達到全民共享、還稅於民。

針對今年度中央政府總預算案，立法院長韓國瑜拋出追加減預算方式解套，同時希望行政院別提覆議。朱立倫說，今年通過的總預算是有史以來最高，如果史上最高2.9兆元，民進黨還覺得不好用、不夠用，請先努力把事情做好。

朱立倫說，如果政院還要積極推動哪項政務、還有不足的再提追加減預算，相信立院朝野一定願意理醒討論，共同造福全民。而不是通過了2.9兆元還沒開始用，就已經創造這麼多的假象，甚至說嚴重不足，相信這不是貢獻那麼多錢的納稅義務人可以接受的。

朱立倫 賴清德

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