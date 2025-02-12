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黃國昌：民眾黨2026諸侯戰不缺席 有機會定親征拓新戰場

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席補選本周登場，請假中的代理主席黃國昌今天說，民眾黨現在最重要的工作，就是在各自的崗位把工作做好，自己以平常心看待黨主席選舉，至於2026年地方選舉布局，目標就是六都跟新竹市都要有議會黨團，如果有機會他也會親自出面征戰。

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談及民眾黨主席補選即將登場，他認為就是平常心面對，也因此在過去這段時間，自己沒有任何競選活動，甚至很少發表公開言論，民眾黨現在最重要的事情，就是各自在崗位把工作做好，並且把戰力發揮到最大。

黃國昌強調，現階段就是把該做的事情做好，其他的話真的沒有必要再多說，如同民眾黨指責執政黨相關作為，當然也要反躬自省把工作做好。

針對民眾黨前立委蔡壁如質疑政治獻金案，核心成員黃珊珊等人至今無法繳出檢討報告，黃國昌表示，民眾黨前主席柯文哲去年舉行記者會，率領所有黨公職公開向台灣社會報告，並且請假3個月自請中評會調查，結果隔天民眾黨中央黨部被搜索，柯文哲已經被關押在台北看守所。

黃國昌質疑，每個人在判斷孰輕孰重的時候，難道不會判斷什麼事情最重要，現在最有資格講話的柯文哲，嘴巴被封起來關在看守所，「難道大家就不能仔細想想，此時此刻講這種事情，對於問題到底有什麼幫助。」

黃國昌強調，他從來沒有對黨內同志說過一句重話，只希望大家齊心協力把工作做好，「我到今天為止，態度還是一樣」，而在成為黨主席補選候選人以後，自己甚至請假代理主席，完全沒有踏入中央黨部。

主持人王淺秋詢問，民眾黨2026年選舉布局為何，黃國昌表示，他將在第二場政見發表會提出黨務規劃，「2026年的目標非常清楚，六都加新竹市一定要有黨團，地方首長選舉絕對不會缺席」。

不過，黃國昌也說，未來在對弈的過程當中，不要太早掀出自己的底牌，如何發揮最大戰力、贏得最多席次，就是他未來戰鬥的位置，自己如果有這個機會，一定會親自下去征戰，幫助民眾黨開拓新的戰場。

民眾黨 黃國昌

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