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獨／高雄青年局長張以理請辭 確定投入左楠區議員選舉

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市青年局長張以理確定請辭投入左楠區議員選舉。本報資料照片
高雄市青年局長張以理確定請辭投入左楠區議員選舉。本報資料照片

高雄市青年局長張以理確定請辭，投入左營、楠梓區議員選舉，爭取立委李柏毅留下的議員空缺。張以理今表示，已向市長遞出辭呈，但市長還沒批。他表示，上次臨危受命參選三民區議員，時間只有3個月，這次希望可以提前部署，因此在忙完燈會活動之後，將於2月17日確定離開市府，投入選戰。

現年36歲張以理2020年受邀出任青年局長，當時是陳其邁入主市府後，最年輕的一位首長。青年局長任內，他提出多項創意亮眼的點子，成功打出口碑，空戰的聲量不小。

張以理表示，這次競選左楠區議員與市長陳其邁做過充分討論，也獲得市長大力支持，市長一再耳提面命，要他別忽略經營陸戰，他也希望可以盡快投入選舉事務，尤其要趕快把看板掛上去，再來是在地方上的拜訪請託，穩扎穩打求得勝選。

除此之外，過去張以理曾任前立委趙天麟辦公室發言人，被視為趙的子弟兵，此次張確定參選左楠區議員，據了解，趙天麟也在背後幫忙牽線、拉抬。

至於趙天麟動向也受外界關注，傳有意參選高雄市議員、劍指議長寶座，做為東山再起的第一步，有政壇人士則說，趙目前沒有復出政壇的念想，況且也沒有合適的選區，現在比較像幕後操盤角色，全力幫忙子弟兵勝選。

議員 高雄市

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