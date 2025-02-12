卓榮泰有意參與總預算案協商 黃國昌嗆基本常識都沒有

立法院會上月三讀通過中央政府總預算案，行政院長卓榮泰表態要提覆議案，但是願意赴立法院參與黨團協商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，總預算案已經完成三讀程序，卓榮泰竟然還說要參加協商，怎麼連基本常識都沒有，「讀過公民教育的高中生都會笑你。」

黃國昌上午接受廣播節目專訪，談及卓榮泰表態願意參與協商，他認為只是充分顯示其虛偽與無知，總預算案已經完成三讀程序，請問是要依照什麼規定協商，「卓榮泰有沒有搞錯啊，行政立法彼此之間的互動ABC，如果連這種基本的基本常識都沒有，你還做什麼行政院長。」

黃國昌還說，卓榮泰想要提出覆議更可笑，因為針對中央政府總預算案，從來沒有行政院長提出覆議，現在就算要提也不可能成功，「站在民眾黨的角度，我們絕對不會同意」，立法院花了這麼多時間處理，行政院想要翻桌重新再來，天底下哪有這種道理。

黃國昌指出，卓榮泰從去年上任到現在，短短1年內提出3次覆議，更誇張的是遭到立法院否決，現在還可以賴在位置上不辭職，「臉皮厚的程度，可以說是令人嘆為觀止」，尤其是今年度總預算的額度，經過立法院審議還有2兆9000多億元，如果還不知道怎麼施政，政府下台真的剛好而已。

黃國昌會後受訪時說明，如果行政院要追加預算，立法院的職責就是審查，黨團協商當然也是其中程序，然而針對完成三讀程序的總預算案，卓榮泰竟然說還要再來協商，怎麼會連這種基本的法律常識都沒有，豈不是在丟行政院長自己的臉，「總預算案已經審查完竣，請問是還要協商什麼，讀過公民教育的高中生都會笑你。」

此外，立法院會昨天處理「公職人員選舉罷免法」覆議案，在野黨立委挾人數優勢投票否決，民進黨團總召柯建銘揚言提出暫時處分與釋憲。

黃國昌聽聞後表示，卓內閣的施政成績單慘不忍睹，大家記憶裡面的卓榮泰，大概只會做兩件事情，分別是提覆議跟釋憲，「至於其他的事情，大概也沒有能力做，民進黨這樣的回應，我們一點都不意外。」

至於民眾黨立委黃珊珊、林憶君缺席院會表決，黃國昌則說，兩人都是請假出國，絕對不是故意未到，因為針對選罷法覆議案，本來也不確定處理時間，民進黨團甚至一度拒簽協商結論，柯建銘還在會議現場丟紅龜粿。