黃敏惠接班人藍營明年啟動提名機制 黨內大老江義雄：愈早決定愈好

嘉義市長黃敏惠當4屆，明年卸任，未宣布接班人，藍營能否再守住執政權，支持者焦慮，日前國民黨市黨部春節團拜，黨主席朱立倫說，黨提名機制明年啟動；黃敏惠表示，黨有責任找到能贏的人；對此，黨內大老、前立委江義雄說，以過往選舉經驗，市長提名人選愈早決定愈好，避免內鬥不團結。

針對市長提名人選，朱立倫說，基本上每個政黨會在最後1年考量，國民黨是有經驗的政黨，辦法都是既定的，會隨每一次調整，最後提名會是明年的事。針對接班人，黃敏惠說，大家關注她的接班人是誰，主席說明現階段只有認真做事，為地方努力，才能符合民意，且黨有一定機制在走，黨有責任為下一階段找到能贏的人，畢竟每位人民手中都是一票。誰可以為嘉市打拚，「我們就來支持」。

江義雄說，若按主席所說明年提名，作業太晚了，因為民進黨、民眾黨人選浮現，國民黨已有醫師翁壽良、議員鄭光宏掛看板有意參選，還有議員陳家平，提名人選愈早決定，愈有利整合團結對外，晚決定，有意參選人都動員投入資源起跑，屆時黨再協調困難，易產生內鬥不利整合團結。

對提名作業期程，翁壽良說，「不必等待，黨中央要你，人民不要你也沒用，尊重黨決定，近期我會再掛政見訴求看板。」鄭光宏認為，提名作業應提早，有意參選的綠營王美惠、白營張啟楷，有立委身分職權優勢，黨提名人選不管透過協調或初選，早決定有利整合團結，避免內鬥。

市黨部主委蔡明顯說，黨內有意參選人陸續浮現，會配合黨中央提名作業時程，選市長要爭取廣大市民認同，離明年底選舉還早，會先觀察有意參選人經營服務，不一定要初選，透過協調達到最大公約數，避免黨內廝殺，團結勝選。