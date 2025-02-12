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同台李彥秀零互動 高嘉瑜酸：不是提告就可迴避問題

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜連日猛攻國民黨立委李彥秀美國房產爭議，今酸李就像中國裸官，要她身為立委必須說明相關爭議。記者林佳彣／攝影
民進黨前立委高嘉瑜連日猛攻國民黨立委李彥秀美國房產爭議，今酸李就像中國裸官，要她身為立委必須說明相關爭議。記者林佳彣／攝影

「港湖雙姝」國民黨立委李彥秀、民進黨前立委高嘉瑜隔空互槓多日，今在內科千人捐血活動同台卻零互動。高嘉瑜繼續猛攻，要她身為立委必須說明相關爭議，不是提告就可以迴避問題；若李被罷免成功，高強調不會爭取內湖南港的補選。

高嘉瑜今一到活動現場再開砲，質疑李彥秀是不是就像中國裸官，在台灣擔任公職，但是家人全在美國，她只要一有時間、一放假就立刻飛到美國，沒想到現在台灣立委也是這樣。

高嘉瑜表示，李彥秀不只是包租婆，還炒房獲利，她過去從來沒有告訴大家，不管是坪數、金額、收租事實等，直到被踢爆才承認，這些是不是都應該要在公職人員財產申報上揭露，也應該跟大家誠實報告，但是李從來沒有誠實報告。

高嘉瑜點出更大爭議，李彥秀跟丈夫侯冠群、女兒，到底誰是美國公民？誰有綠卡？當被問到侯冠群身分跟國籍，李稱她老公是獨立個體，所以沒告訴大家。高質疑，財產申報除了個人，配偶也應該申報跟揭露，都是李要說明。

高嘉瑜說，李彥秀作為立法委員，本身就應該面對社會大眾更多檢驗，尤其她財產申報過程確實漏洞百出且問題多，希望她藉這次好好檢視、誠實交代、誠實申報。

高嘉瑜表示，希望所有立委都是心在台灣、身在台灣，而不是人在美國，對於台灣用盡各種酸言酸語、對於台灣執政是輕蔑態度，好像外國的月亮比較遠，看不起自家人。高要李彥秀好好面對國籍爭議、財產爭議、海外資產問題等，這些是未來罷免過程，公民團體一定會去質疑，不是她用司法、神隱就可以逃避。

對於李彥秀提告，高嘉瑜認為，李面對爭議跟質疑，身為立委應該接受大家檢驗跟監督，這些都是可受公評，基於公共利益去說明清楚，並不是用提告就可以迴避問題、爭議，直言這是李彥秀最大爭議所在，批她「面對問題一再迴避而不敢直球對決，才會讓爭議愈大，大家質疑愈來愈多。」

至於罷免李彥秀若成功，是否捲土重來選港湖？高嘉瑜重申，「我不會爭取內湖南港的補選。」也不希望因為政治問題或她個人因素，模糊罷免焦點，或讓有心人見縫插針，希望公民團體的努力不要因為我們而被抹煞或被帶風向或染上政治色彩。

高嘉瑜直言，也有立委沒有被發動罷免，她相信公民團體都有發起理由，我們靜觀其變，希望大家尊重人民罷免權利。

台北市長蔣萬安今出席內科千人捐血活動，力挺國民黨立委李彥秀。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今出席內科千人捐血活動，力挺國民黨立委李彥秀。記者林佳彣／攝影

李彥秀 財產申報 高嘉瑜

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