影／學甲濫倒爐碴逾28萬噸未清 陳昭姿批黃偉哲涉嫌護航
民眾黨立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華等人上午在立法院舉行「學甲濫倒爐碴迄今逾28萬噸未清，市長黃偉哲涉嫌圖利護航，放任郭再欽遲遲未提清理計畫書」記者會。
針對賴清德總統任職台南市長期間（100年至105年），民進黨前中執委郭再欽在台南市學甲區多筆農地及工業用地不法掩埋爐碴，總量超過58萬噸，但至今在學甲興業段804、804-1、803、802、530、527、526、521、520、519、517、516等多筆地號土地，仍有不法掩埋爐碴約28萬噸未清除，市長黃偉哲至今卻都沒有要求郭再欽提出清除爐碴計畫書，民眾黨立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華等人舉行記者會，表示市長黃偉哲涉嫌護航及圖利郭再欽。
立法委員陳昭姿表示，上任立委以來，接獲學甲地區民眾、里長及監督施政聯盟召集人陳椒華的陳情，一再反映環境部及台南市政府環保局對於民進黨前中執委郭再欽違法掩埋爐碴放水護航，現場會勘時，環保局及環境部出席的官員代表都一再說有發文要求「郭再欽」提出清運計畫書，要求「郭再欽」要清除非法掩理的爐，結果事實上台南市環保局並沒有正式公文發函給「郭再欽」這個破壞環境的真正行為人，而只是發給的下包，郭的人頭「林富順」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言