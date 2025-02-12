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上海賞燈團再被封殺 議員：賴政府鐵了心與大陸比手腕
陸委會相繼駁回北市府申請上海賞燈第一及第二團來台參加台北燈節後，上周市府基於感謝參與燈會燈區布展，再度申請邀上海市文旅局副局長金雷等11人參加台北燈會16日閉幕，卻又被陸委會以旅遊須先循「小兩會」談為由封殺。
北市議員秦慧珠表示，看得出來賴政府是「鐵了心腸與大陸比手腕」，要顯示賴政府的「胳臂比較粗、手腕比較有力」。
秦慧珠說，這次上海團所有官方管道全被封殺，比去年還嚴格，去年520之前是總統蔡英文任內，大陸官方包括上海台辦都有來參加台北馬拉松、台北燈節等，不會現在賴政府只要是有沾一點「官員」身分，不管是主管兩岸，還是體育文化的官員全部擋掉，很明顯就是全面在跟大陸較勁，只要不循中央包括小兩會協商，就不讓兩岸交流進行，未來的兩岸關係，令人擔心。
議員詹為元也認為，這次上海團三團都被擋，看得出來現在賴政府就是希望陸委會全面掌握對岸來台所有的准否權，限縮地方政府的自主性，未來不管非政治性、且行程明確的參訪團，都可能被陸委會擋，很明顯就是政治意識形態決定兩岸交流是否嚴格或放寬，這樣限縮地方政府與民間的自主性，對兩岸關係發展並不是好的方向。
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