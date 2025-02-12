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獨／陸委會四度封殺..上海賞燈團官方又一團被擋理由曝

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獨／陸委會四度封殺..上海賞燈團官方又一團被擋理由曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前出席台北燈節。記者陳正興／攝影
台北市長蔣萬安日前出席台北燈節。記者陳正興／攝影

陸委會日前駁回北市府申請上海賞燈第一及第二團來台參加台北燈節，上周北市府為感謝上海市參與燈區，再度申請上海市文旅局副局長金雷等11人的官方第三團來台北出席16日閉幕，沒想到，又被陸委會以旅遊須先循「小兩會」談為由封殺。

藍營人士批評，據了解這次北市府申請上海賞燈團官方第三團來台北，是為了參加燈節閉幕，陸委會再以兩岸旅遊要「行穩走遠」，要求要先走「小兩會」談，根本是兩岸文化交流為擋而擋。

這名藍營人士說，北市府再度邀請上海賞燈團參加閉幕，主要是感謝上海市政府參與台北燈節設置上海燈區，申請行程主要是參觀燈區及出席閉幕，結果陸委會先是不准上海賞燈團出席開幕，現在又不准參加閉幕，兩岸行之有年的燈節文化交流，竟要受到政策干擾。

政治大學外交學系教授黃奎博表示，上海市政府擬由台辦主任及文化旅遊局副局長各組一團參加「2025台北燈節」開閉幕活動與市政交流，過去在慣例上，並未刻意加以阻擋，這次賴政府以尚未經兩岸各自的民間觀光協會事先協商為由拒絕，可見賴政府將「觀光小兩會」當成拒阻兩岸市政交流的藉口，顯然不合理。

黃認為，去年陸委會主委稱，中共開始沒有軍演、沒有軍機艦擾台，也沒有「懲獨22條」，兩岸觀光才能正常化，後來陸委會又提出必須不是出於政治目的、不附條件、不會隨時為脅迫而叫停。既然政治條件都擺得這麼明了，何必把禁止上海市政府官員來台北的藉口都歸咎於「觀光小兩會」還沒開? 「觀光小兩會」何辜?

黃建議，兩岸目前其實是等著在新冠疫情結束後恢復曾有的正常觀光安排，所以兩岸或可考慮，在兩岸正常觀光恢復後擇時展開「觀光小兩會」，同時在不觸及政治性議題的協商前提下，由兩個協會針對兩岸人民在兩岸觀光旅遊的便利，再加以檢討精進，提請各自政府參考。兩岸公權力各退一步，造福的是兩岸人民的觀光旅遊權益及周邊產業收益，而且更有助於兩岸人民的相互理解。

台北燈節上海賞燈團的文化交流，是循過去慣例，不過今年陸委會全駁回官方層級交流。包括年前駁回上海台辦主任金梅率的13人團、還有上周駁回金雷率的7人團，這次市府再度調整行程邀金雷來參加閉幕，結果又以兩岸旅遊須小兩會談為由駁回。

上海 兩岸關係 北市府 陸委會

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