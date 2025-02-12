閩南狼不從軍遭諷 王鴻薇：別人上戰場 你打嘴炮就好？

網紅八炯、饒舌歌手閩南狼日前至國民黨中央黨部要求入黨，卻被反要求先簽入伍志願書，閩南狼支吾其詞，稱入伍後不能「拍視頻」，不願簽下。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今諷，要反共打共匪卻不能從軍，這是什麼邏輯？如果要去前線作戰是別人去，「你只要打嘴炮就好嗎？」

八炯、閩南狼10日前往國民黨中央黨部要求入黨，被藍營拿出入伍志願書要求簽下，落實反共。閩南狼趕忙說，入伍後不能拍視頻，要聽長官的話等等，婉拒簽名。相關消息一出，遭諷反共都是假。

但有親綠網友在網上發文支持，表示「講得好像藍白所有政治人物都去簽了志願役一樣。對台灣而言，只要大家有正確的知識，努力過好自己的生活，時刻關心現在的趨勢。就是為保衛台灣出一分力。」

對八炯、閩南狼入黨風波，王鴻薇說，她有注意到閩南狼跟八炯又說要去加入國民黨，看那影片會笑死，既然要反共，打共匪，不是要去從軍嗎？不能從軍的理由是不能「拍視頻」，「視頻」不就是老共那邊的用法？到底誰才是中共同路人？要反共要打共匪卻不能從軍，這是什麼邏輯？如果要去前線作戰是別人去，「你只要打嘴炮就好嗎？」

王鴻薇表示，如果這些罷團都以史書華、曹興誠、八炯、閩南狼當代言人，社會大眾也可以看清楚這些罷團是什麼樣的面目，只願意拍視頻不敢從軍，不過是來刷聲量，那天被洗臉還唱「福建艦」，宣揚中共國威，現在還搖身一變，罷免中共同路人。