吳思瑤被爆政治綠手進校園 王鴻薇：最壞示範

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤被爆，利用民進黨青年部政治課，把學生會列在政治線下組織，被疑黨政進入校園。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今質疑，這不叫干預校園、黨政進入校園，什麼叫黨政干預校園、進入校園？這是最壞示範。

針對爆料，吳思瑤澄清，難道作為關心教育政策的國會議員，不能跟學生組織接觸嗎？合作的都是國家重大教育政策、學生福祉的議案倡議。

王鴻薇表示，民進黨永遠雙標，過去說黨政軍退出媒體，結果民進黨大肆進入媒體，甚至掌控媒體，豢養媒體，豢養媒體人。校園裡學生會也納入下線組織，這不叫做干預校園、黨政進入校園，什麼叫做黨政干預校園、進入校園？

王鴻薇指出，對民進黨，這還是小事情。綠委王義川還可以到幼稚園宣導青鳥的課程跟想法，連小小幼兒園都不放過，這就是民進黨，民進黨以為用操控媒體操控校園操控學生可以奪得政權，這是最壞示範。