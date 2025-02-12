【即時短評】稅收又又又大幅超徵 除了普發現金還有更積極用途

財政部昨天公布去年全年稅收實徵金額，達到3兆7619億元。最引人矚目的，是超徵金額達到5283億元，創下歷史新高。這也是自2021年以來，連續第4年稅收超徵超過3800億元。「稅收大幅超徵」成常態，本身就是不尋常的事。

由於每年歲入都只能大略計算，有可能因為各種因素超徵或短徵。但如果是超徵、短徵並存，或者超徵、短徵額度不多，還情有可原。但2021年超徵4327億元，2022年超徵5237億元，2023年超徵3860億元，2024年又超徵5283億元，累計已經「超徵」1兆8707億元，與預估稅收差距達15%以上，顯然就不是單純的「估計錯誤」問題。

所以最可能的情況，是政府在編列年度預算時，就「有意識」的低估稅收。至於這麼做的理由，當然也顯而易見。首先，過去稅收超徵，民進黨政府總會營造「經濟情況好的超乎預期」假象，年年超徵，當然就是「年年經濟情況都好於預期」，可作為大內宣工具。其次，是雖然稅收超徵不能任意使用，但只要透過法定程序，仍可成為政府的「小金庫」，用來弭平國營事業虧損、還債或者類似「普發現金」這種討好人民的政策。過去幾年，政府在「稅收超徵」的用途上，這種例子就層出不窮。

不過稅收大幅超徵，也帶來另一個令人省思的問題。藍白聯手修財政收支劃分法，大幅增加對地方政府的挹注金額。根據粗略統計，大約會為地方政府增加3700多億元的收入。而就是這筆收入，讓民進黨在財劃法修法前後叫苦連天，直說如果財劃法修了，中央政府就沒錢可用，甚至連國防預算都受到影響。

但稅收連年超徵，證明其實只要精算得當，即時再多分配給地方政府3700億元，也完全不會有「中央政府總預算編不出來」、「沒錢可用」的情況。以2024年為例，超徵金額是5283億元，和財劃法修正後必須多付給地方政府的補助，還有1700億元的餘裕，哪裡會有「沒錢可用」的情況發生。

不過，財劃法修了，中央政府總預算刪了，稅收超徵也實際又發生了，問題已經不在「檢討」這筆錢是怎麼來的，而是對整個國家來說，這筆錢要怎麼使用才是最好的。目前國民黨立院黨團已經喊出「普發現金一萬元」的政策。某種角度看，稅收超徵意味「政府不需要這麼多錢，卻徵收了這麼多錢」，所以「還錢於民」有一定的正當性。但發完錢後呢？結果可能又只是一個紅包政策而已。

而更積極地處理方式，其實是把這筆錢用來解決近來諸多的朝野爭議。首先就是財劃法。由於正值預算審議、通過時期，財劃法增加地方補助要何時上路、怎麼上路，從中央到地方政府都傷透腦筋。其次是這次刪除的總預算，不少真的「砍到肉」，讓中央政府大哭沒有業務費可用，台電的虧損也無從解決。而事實上，這些問題，都可以在稅收超徵這筆錢上找到解方。

所謂的解方，就是朝野共同推動一個特別條例，針對這筆錢的使用作明確規範。首先，是拿來挹注財劃法應該補助給地方的金額。其次，是1000億元可以拿來彌補台電虧損。再來，是確實有必要使用但被刪除的預算，可從這筆經費中支用。如此一來，朝野和國家同時獲利，也符合「朝野共同合作」的全民願望，何樂而不為？