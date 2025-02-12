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前派出所長收賄包庇詐團 監院糾正北市警局與警政署

中央社／ 台北12日電

前台北市寧夏路派出所長葉育忻涉包庇詐團首腦遭判刑。監察院說，台北市警局遴選涉多起違紀案的葉育忻當所長，未落實考核；且近年警察機關違規查個資層出不窮，內政部警政署未落實督導，因此糾正台北市政府警察局與警政署。

已遭免職的台北市寧夏路派出所長葉育忻涉包庇詐團首腦杜承哲，協助查詢個資、洩漏警方行動，並在派出所等地收賄約新台幣529萬元。一審遭士林地院依收賄等罪判處共14年8月徒刑，褫奪公權5年。

監察委員葉大華、紀惠容今天透過新聞稿表示，葉育忻擔任所長時就長期勾結詐欺集團，雖然台北市政府警察局說案發前沒有接獲檢舉，但葉育忻既有多次違紀違法紀錄，仍被遴選為派出所長，且自民國109年至112年考績甲等，品德操守欄都是A（優異），與事實差距極大。

監委認為，台北市警局對於重要警職幹部風紀考核流於形式、防弊功能無法有效發揮，導致重大警紀案件發生，台北市警局有重大違失。

此外，監委說，據警政署統計各警察機關近3年員警不當查詢個資共52件，其中涉貪污、洩密或其他不法已起訴案有24件（46%）、涉非因公查詢行政違失有20件（38%）。警政署未督導落實法紀教育、業務督導及風紀查察，導致近年不肖員警勾結犯罪集團查詢民眾個資、故意洩漏偵查機密及收賄等重大違法事件層出不窮，確實有怠失。

監委說，由於警察機關未建立專責查詢機制，資訊系統又未能即時勾稽比對，導致稽核人員只能大海撈針、進行人工核對，難以有效發掘員警涉勾結犯罪集團或販賣個資。警政署應依各項警政系統資訊種類及內容，衡酌必要性及目的性，審慎檢討管控流程，並在事後稽核時透過系統輔助過濾，提升稽查績效。

北市 監察院 警察

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