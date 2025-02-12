再爆性騷案？ 民進黨：性平部調查中

近日一名民進黨女性前黨工在臉書發文表示，「2023年6月27日那天你喝多性騷擾我的事，我忍多久了？」民進黨性平部主任李晏榕表示，有關近日黨部相關性平案件，目前已由性平部處理中，由於相關處理與調查程序依法都必須保密，因此不方便多做說明。

該名前黨工10日晚上在臉書上表示，她在黨部待了四年，去年初離開黨部前，當時主管希望她能離職，她理解彼此相處不融洽、自己工作表現不如預期。離開一定是最好的選擇，但還是希望能保有自己的權益，至少走非自願離職試試看。但當時主管表示，「如果你想走非自願的話，會搞得很難看」，這讓她感到恐懼，「這應該是威脅了吧？最後我也走自願離職了。開心了嗎，你現在開心了嗎？」