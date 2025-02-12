阿根廷台僑攜手推廣台灣經濟文化 拓展國際影響

中央社／ 布宜諾斯艾利斯11日專電

阿根廷代表處9日舉辦2025年僑務座談新春餐會，50位僑界人士受邀共同討論如何深化僑社聯繫，並提升台灣在阿根廷及國際的影響力，駐阿代表謝妙宏表示，台灣將持續努力於全球經濟發展、數位與淨零轉型，發揮國際關鍵作用，並尋求與理念相近國家深化合作。

在2025年中華民國僑務榮譽職人員新春聯誼及僑務座談餐會中，謝妙宏感謝僑界與僑務榮譽職人員長期支持台灣僑務及外交工作，促進台灣與阿根廷的雙邊文化經濟關係，並說明台灣政府近期在國際參與及區域安全領域所面臨的挑戰與施政成果。

此外，僑委會駐阿僑務秘書丁健民向僑界說明最新僑務政策及分析阿根廷僑務現況，他鼓勵僑界提供建言，共同優化政策施展。

阿根廷新任僑務委員陳俊宏表示，當地僑界長期投入公益，默默奉獻，希望透過緊密聯繫，促進旅阿僑社的和諧與發展。僑務委員葛道爭也說到，有幸擔任榮譽職外，更是一份責任，必須關注僑民福利，也向阿根廷社會展現台灣價值。

僑委會 經濟發展 阿根廷

延伸閱讀

徵外國鋼鋁品25％關稅在即 川普延後簽行政命令…可能台灣時間今或明天

名店陸續熄燈！「最強家系拉麵」剩2分店 飄香15年「阿根廷烤肉」這日歇業

影／下雨也要玩 麗寶樂園渡假區人潮今天有望達5萬人次

有樣學樣？川普退出巴黎氣候協定引連鎖效應 阿根廷總統也考慮退出

相關新聞

川普動作頻頻 賴清德：台灣逆中求勝

美國總統川普上任後，隨即啟動貿易戰，總統賴清德表示，川普上任後必然會給包括台灣在內的世界各國挑戰，但同時也會給台灣與各國...

覆議案黃珊珊出國未投票 臉書被網友洗版批不演了

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，傳出其直通中國國家主席習近平辦公室，民眾黨立委黃珊珊曾經請命「要跟國台辦聊聊」。黃珊珊今天並...

柯文哲被指直通習近平 黃國昌：抹黑不夠又抹紅

鏡週刊昨報導民眾黨前主席柯文哲直通大陸國家主席習近平辦公室，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，過去抹黑還不夠，現在還繼續抹紅...

張顯耀澄清 沒有奉林義守之命前往大陸為柯文哲牽線

陸委會前副主委張顯耀遭週刊爆料，前年9月曾與民眾黨前主席柯文哲的大帳房李文宗會面，透露他赴大陸國家主席習近平辦公室、國台...

陸製麒麟Bar啤酒用我國國旗誤導消費者 綠委：台北市政府不處理嗎？

民進黨立委郭國文表示，中國啤酒就是這麼誇張，明明就在中國生產的麒麟Bar啤酒，不只官網寫是「台灣原創品牌」，如今行銷更是...

選罷法覆議失敗 綠黨團：提暫時處分、釋憲是標準配備

在野黨今天再度以人數優勢，否決了連署加嚴的「選罷法」覆議案。民進黨團表示，在野黨閹割民權、惡奴欺主，終將遭受民意反撲，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。