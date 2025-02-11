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60：51票封殺覆議案 顏若芳：將成罷藍委的助力之一

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員顏若芳。報系資料照　
民進黨台北市議員顏若芳。報系資料照　

立法院今以51：60的票數封殺選罷法覆議案，民進黨台北市議員顏若芳今表示，國民黨大玩兩面手法，遲早會被全民看清，最終只會成為罷免藍營立委的助力之一，奉勸國民黨，回頭是岸。

她說，國民黨一下提高罷免門檻、倡議停止大罷免，一下又瘋狂造假罷免案提議書被選委會打臉，可見藍營操縱的報復性罷免根本就是毀憲亂政的遮羞布，為守住權位不惜犧牲人民罷免權。

顏若芳表示，行政院日前對選罷法惡修提出覆議案，今天立法院則以51：60的票數封殺覆議案，甚至國民黨立委翁曉玲還提出，新版選罷法公布施行後，罷免案二階應全面適用新法。這種「一個罷免、兩種標準」的想法，不僅會大大提高各地群眾自發罷免國民黨立委的門檻，連國民黨自己提出的罷免案，也會一併遭殃。

顏若芳指出，翁曉玲此舉，也證明了國民黨內早就知道自家提議的罷免案提議書錯漏百出，國民黨也已經定調這次的報復性罷免，目的是作秀，而非通過。

另外，她說，國民黨這次提議的罷免案中，不僅有資料錯假，甚至還有領銜人資格不符的問題，再看看國民黨強推的新版選罷法中，強迫人民提議、連署罷免案時都要檢附身分證影本，請問，如果人民的個資落入這種來路不明的領銜人手中，造成民眾權益受損，該如何是好？

顏若芳指出，選罷法遭惡修，不僅可能造成個資外洩的疑慮，更會大大影響人民參與罷免案提議、連署的意願，這種把人民罷免權關進大牢的惡法，不僅是全球首創，更是世界首惡，讓台灣民主大走回頭路。

國民黨 罷免 選罷法

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