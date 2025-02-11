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川普動作頻頻 賴清德：台灣逆中求勝

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
總統賴清德。歐新社
總統賴清德。歐新社

美國總統川普上任後，隨即啟動貿易戰，總統賴清德表示，川普上任後必然會給包括台灣在內的世界各國挑戰，但同時也會給台灣與各國帶來機會，台灣要在逆中求勝、亂中得利，這才是台灣的志氣，政府有這個決心。

全國中小企業總會今舉行「全國中小企業聯合新春團拜」，賴清德在致詞時指出，川普上任後，為了因應美國國內外的挑戰，提出各項政策方案，但台灣與美國過去幾年來建立了非常好的溝通管道，彼此訊息連結很順暢，政府不斷與美方進行資訊交換、意見溝通，台灣也會做好應變措施。

賴清德也說，政經局勢轉變，挑戰最大的還是中小微型企業，政府會盡力讓中小企業穩定經營、民眾安心就業。

全國中小企業總會理事長李育家表示，美國川普總統上任以後提出多項貿易新政，對台灣相關產業帶來挑戰與機會，期待政府持續協助產業轉型、升級及創新，擴大台美產業合作，以爭取最佳貿易條件，以務實行動照顧中小企業。

李育家表示，去年在全球經濟波動，供應鏈重組、數位科技快速發展以及國際市場競爭加劇的挑戰中，經濟成長率維持4.2%，為企業奠定良好基礎，今年經濟成長率預計超過3%以上，連兩年優於全球平均值，投資暢旺。

李育家表示，中小企業佔全國98%，政府對中小企業經營發展，今年更運用多元振興方案，聚焦數位轉型、淨零碳排以及AI發展，大力推動中小企業穩步走向世界舞台。

展望未來，李育家表示，相信中小企業的團結、韌性一定能夠突破各項挑戰，將持續扮演中小企業以及政府溝通的橋樑，積極反應企業需求，促進政策與實務對接，為中小企業提供更全面多元服務、配合政府政策，再創經濟高峰。

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