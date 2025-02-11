張顯耀澄清 沒有奉林義守之命前往大陸為柯文哲牽線

陸委會前副主委張顯耀遭週刊爆料，前年9月曾與民眾黨前主席柯文哲的大帳房李文宗會面，透露他赴大陸國家主席習近平辦公室、國台辦主任宋濤等人士會面探訪他們對柯文哲的參選看法。張顯耀澄清，報導與事實有嚴重出入，沒有奉義聯集團創辦人林義守之命前往大陸與高層見面，也未在柯辦擔任任何職務。

鏡週刊報導指出，檢調去年約談柯文哲的大帳房李文宗時，發現李與張顯耀在前年大選期間密集聯繫，李曾向柯回報，9月21日下午3點，他與張在台北見面，獲知中方盼促成柯與鴻海創辦人郭台銘合作，並正面看待柯參選。

報導還附上李文忠2023年9月24日的手機line訊息，內容指出，張顯耀銜義聯集團創辦人林義守之命，前往大陸與大陸國家主席習近平辦公室、國台辦主任宋濤會面，確認大陸正面看待柯主席，以及張顯耀表態爭取不分區立委等內容。

張顯耀以新聞稿駁斥，他表示「銜義聯集團創辦人之命知會」訊息，完全不實在。另有關「與大陸高層見面，確認大陸正面看待柯主席的態度」也非事實；北市府與大陸有多年的雙城論壇互動，大陸對柯前主席的態度如何，柯市府應該有更直接翔實的了解。