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選罷法覆議失敗 綠黨團：提暫時處分、釋憲是標準配備

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
選罷法覆議失敗，民進黨立院黨團表示，將提暫時處分、釋憲，這已是標準配備。記者／蔡晉宇攝影
選罷法覆議失敗，民進黨立院黨團表示，將提暫時處分、釋憲，這已是標準配備。記者／蔡晉宇攝影

在野黨今天再度以人數優勢，否決了連署加嚴的「選罷法覆議案民進黨團表示，在野黨閹割民權、惡奴欺主，終將遭受民意反撲，民進黨團會提出暫時處分、釋憲，這已是標準配備。

立法院去年底三讀修正通過「公職人員選舉罷免法」部分條文，明定罷免提議和連署須檢附身分證影本，若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。而行政院長卓榮泰認為，相關修法有「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」等窒礙難行之處，提出覆議；但國民黨、民眾黨團再度聯手以人數優勢，否決覆議案。

民進黨團幹事長吳思瑤在覆議失敗後表示，人民是國家的主人，罷免是憲法賦予人民的權力，在野黨惡修選罷法、連署加嚴、閹割民權，是真正的惡奴欺主，勢必遭受民意反撲、自食惡果，眼前的表決贏不是贏，民意最終的制裁才是真正的輸贏，今天覆議案的行使，藍白無異是繼續自掘墳墓，也為大罷免的浪潮自己添了柴火。

民進黨團總召柯建銘也指出，民進黨團會如同先前國會職權修法、憲法訴訟法等覆議失敗後的程序一樣，提出暫時處分、釋憲，「這是標配」。

柯建銘 民進黨 罷免 覆議案 選罷法

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