「美好的仗打過」狀世代爭議不斷 吳春城：不如歸去

民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，遭外界質疑未利益迴避。吳春城今天接受專訪時表示，既然美好的仗已打過，他心裡有個聲音是「不如歸去」。被問及是否請辭，他說，若黨認為離開對黨有利，他沒有意見。

吳春城今天接受網路節目「中午來開匯」訪問，談及壯世代標案爭議，主持人黃光芹質疑，難道民眾黨的標準有這麼低嗎，若民眾黨立委黃國昌在砲打法務部，結果家族有人在後面接政府標案，這不是很奇怪嗎。

吳春城表示，他擔任立委時並沒有增加標案，現有的案子都是延續性的案子，他也沒有伸手關說，如果有的話就拿出證據；依照利益迴避的法規，公職人員的二等親可以參與政府公開標案，只要程序合法、申請文件載明，否則民營企業都不能有親屬擔任公職人員。

吳春城表示，雖然他現在沒有在家族企業中擔任職務，但他已建議戰國策集團、壯世代教科文協會，在他立委任內，除了已經在執行的標案之外，以後就不要再標中央政府所屬機關的任何案子。

黃光芹詢問，由於爭議延燒，是否會自請送交中評會，或是乾脆請辭立委。

吳春城表示，事件發生後他與民眾黨部保持聯繫，並且隨時報告，黨內若要約談，他都坦然接受，既然壯促法已經通過，美好的仗也打過，他心裡另外一個聲音是「不如歸去」。

吳春城強調，若民眾黨覺得他離開對黨有利，黨有任何節奏，「我沒有意見」，但他知道現在外界質疑是衝著民眾黨，把吳春城打爛後再污名化民眾黨。

吳春城表示，因為他的關係波及到許多人，他也感到相當對不起，甚至他剛被提名擔任立委時，家族公司業務不到1個月就縮水15%，因為客戶都不想跟政治沾染關係，所以連家人都在罵他。

此外，談及民進黨立委李坤城、陳培瑜等人提案廢止壯促法。吳春城則說，雖然他心裡認為「不如歸去」，但他唯一想做的就是要捍衛壯促法，這不是吳春城法案，中間還被民進黨團幹事長吳思瑤找行政院會商改很多，「這個版本叫做行政院版本」，難道要廢止行政院版本嗎。

吳春城也表示，壯世代促進法立法程序完整，分別經過2次委員會審查、2次黨團協商與2場公聽會，政務委員陳時中督導跨部會小組研議，而8個部會次長也都有相關發言；況且，法條中「55歲以上有工作能力及意願之國民」還是民進黨團總召柯建銘定義。他強調，民進黨立委可以打壓吳春城，但是不要打壓壯促法。