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選罷法覆議案2白委出國請假 這位綠委延後出國就為投票

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
前總統蔡英文日前也與陳冠廷會面給予勉勵打氣。圖／陳冠廷辦公室提供
前總統蔡英文日前也與陳冠廷會面給予勉勵打氣。圖／陳冠廷辦公室提供

立法院今開全院委員會處理選罷法覆議案投票，共111位立委領票，其中民眾黨立委黃珊珊、林憶君因出國請假，結果為60票贊成、51票反對。民進黨立委陳冠廷今也將趕赴法國參訪，因繼現任副總統蕭美琴後，再度有我國國會議員入選法國外交部「未來人物計畫」，全亞洲僅5人獲選。

陳冠廷獲選2025年法國外交部「未來人物計畫」，今將出發赴法國為期一周的參訪交流。據悉，陳冠廷原先早在上周就要出發前往法國，但因立法院在今天開全院委員會處理選罷法覆議案投票，與赴法時間衝突，最終決定向法方申請延後4天出發。立院人士轉述，陳冠廷近日曾說選罷法加嚴版本將大幅限縮人民表達意見的空間，為了黨、為了國家，不論如何都必須要留下來投票。

行前，前總統蔡英文也與陳冠廷會面給予勉勵打氣，前駐法代表、現任外交部政務次長吳志中也對其入選表達肯定與祝福。陳冠廷表示，為把握這次難得機會，據聞我方也積極協調安排與法國重要政經人士的會晤行程。該計畫創立於1989年，35年來已邀請來自159個國家超過2千名各界菁英人士參與，為促進國際交流的重要平台。

陳冠廷表示，這次參訪將拜會法國政府相關部門、智庫及民間組織，深入了解法國在政治、經濟、社會等領域的發展經驗。此行不僅是個人的榮譽，更代表台灣新世代政治人物與國際社會的緊密連結，將全力展現台灣民主活力，深化台法雙邊關係。

這項計畫由法國歐洲暨外交部的戰略分析與政策規劃中心（CAPS）執行，專門邀請25至45歲的全球青年領袖參與，透過量身打造的拜會行程，建立與法國的長期夥伴關係，為國際合作開創新契機。

立法院會處理選罷法覆議案，以記名投票方式處理選罷法覆議案，出席立法委員排隊領票、投票。記者黃義書／攝影
立法院會處理選罷法覆議案，以記名投票方式處理選罷法覆議案，出席立法委員排隊領票、投票。記者黃義書／攝影
陳冠廷獲選2025年法國外交部「未來人物計畫」，前總統蔡英文日前也與陳冠廷會面給予勉勵打氣。圖／陳冠廷辦公室提供
陳冠廷獲選2025年法國外交部「未來人物計畫」，前總統蔡英文日前也與陳冠廷會面給予勉勵打氣。圖／陳冠廷辦公室提供

外交部 法國 立法院 覆議案 選罷法 陳冠廷

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