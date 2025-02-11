【重磅快評】平時政治冷感 750元讓網友覺醒了

NCC日前宣布，今年2月起，民眾網購第二級電信管制射頻器材將加收審查費750元，引發龐大民怨；在民進黨立委反映軍情緊急後，NCC昨晚立即順應民意「髮夾彎」，允諾重新檢討政策，調整前暫緩收取。不少人平時政治冷感，對於總預算刪減無關痛癢，但NCC搶錢竟搶到小老百姓身上，相對剝奪感讓年輕人重新覺醒，「750之亂」打到民進黨痛處。

NCC去年7月預告修正「電信管理業務規費收費標準第14條」，規範民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費為每案750元；NCC宣稱，這類自用申請案一年逾2萬件，去年增至4萬件，為反映行政成本、確保台灣的電波使用秩序，才新增750元審查費。此門一開，例如鍵盤、滑鼠、手機、遊戲搖桿、藍芽接收器、無線耳機、遊戲主機、VR等設備都要收費，讓廣大的年輕網友荷包失血，大量陳情留言瞬間灌爆NCC臉書，要求收回成命。

NCC只剩3名委員，人事卡關對外宣稱「影響有線電視換照」、「新款手機無法賣」等業務，行政機關被砍預算就誇稱將陷入癱瘓，但搶錢不落人後，去年NCC委員任期屆滿前拍板加收750元政策，以目前人力、預算，NCC要如何審查、如何確保電波秩序？外界也質疑，背後有無特定商業利益的考量？難怪立院民眾黨團總召黃國昌痛批，「NCC是正事不幹，幹起有牌流氓」；藍營質疑「假審查、真加稅」，國民黨立委王鴻薇批評，NCC是國家巧立名目土匪行徑的搶劫行為。

自海外網購電信器材，本是許多年輕人長久以來的消費行為，NCC此舉得罪無數的年輕網友，許多人還可能是「青鳥」，亦即賴清德總統和民進黨的支持者，這群人過去在網路世界跟風罵國民黨，NCC卻因小失大、動搖黨本，網路風向丕變，有網紅形容，「很多人平時是不關心政治的，但是多收750元，讓他們開始關心政治」；知名網紅Cheap連發兩篇文痛批，NCC此舉「就是在搶」。難怪行政院緊急定調，會將相關意見一併提供給NCC參考，相信NCC會本於獨立機關權責，採取合理的執行措施。

眼看NCC第一時間仍無動於衷，行政院昨天明確下達政策指導棋後，NCC昨晚立即「從善如流」，表示會以謙卑態度面對各界最新意見，針對自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費通盤檢討，在這期間暫停收費。

不過，明眼人都看得出來，NCC謙卑面對的不是全民，而是民進黨政府和民進黨立委；至於身為獨立機關，不知是忘記了，還是害怕想起來？NCC前倨後恭，用自我打臉，讓更多國人看清楚真面目，成為「750之亂」的另類價值。