蔡壁如遭爆涉京華城案提告敗訴 洪健益：欠我一個道歉

民進黨北市議員洪健益去年質疑民眾黨前立委蔡壁如涉京華城弊案，蔡提告散播不實言論，使外界對她產生貪汙等負面形象，侵害名譽，求償精神慰撫金50萬元。台北地方法院民事簡易判決2月4日出爐，駁回蔡所提告訴與假執行聲請；洪今說，「蔡壁如欠我一個道歉。」

洪健益表示，蔡壁如明知道告不贏，也怕被告誣告，所以她選擇民事，最終法官也判決蔡壁如敗訴。當時蔡壁如提告，為的是要保持在黨內的溫度及政治考量，因而浪費司法資源，「我個人認為這樣不可取」，再者，法官也認證他的證據沒有問題。

洪健益直言，「我要告訴蔡壁如，錯的是妳，不是我，是你不該介入京華城的案子」，他也喊話「蔡壁如欠我一個道歉」，什麼時候公開道歉才是她真的要做的事情。至於蔡壁如選舉當選與否，「看看妳在黨內，以目前的情況，希望妳加油，但是我的道歉，妳還是要給。」