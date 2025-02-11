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瓜地馬拉首都巴士墜谷意外 賴清德表達哀悼

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
瓜地馬拉首都近郊於當地時間2月10日清晨發生巴士墜谷意外，造成至少55人喪生，多人受傷。法新社
瓜地馬拉首都近郊於當地時間2月10日清晨發生巴士墜谷意外，造成至少55人喪生，多人受傷。法新社

瓜地馬拉首都瓜地馬拉市（Guatemala City）當地時間10日發生巴士墜谷意外，我總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表我政府及人民，向不幸罹難者及家屬致上最深切哀悼之意，並對傷者送上誠摯祝福，盼傷者早日康復。

外交部也發出新聞稿表達哀悼，若國人在瓜國境內需要急難協助，可聯繫我駐瓜地馬拉大使館，以取得必要協助。

郭雅慧表示，賴總統第一時間指示外交部以及駐瓜地馬拉大使館，向瓜地馬拉政府致意，表達賴總統與台灣人民對這起不幸事件的關心與慰問，並提供必要協助，期盼後續各項搶救及復原工作順利進行，在這艱難時刻，台灣將與瓜地馬拉攜手，一起度過難關。

外交部長林佳龍在社群平台X發文表達沉痛心情，他的思念與祈禱與受害者家屬和瓜地馬拉人民同在，也祝福傷者能早日康復。

瓜地馬拉首都近郊於當地時間2月10日清晨發生重大交通事故，造成至少55人喪生，多人受傷。

外交部 大使館 瓜地馬拉 賴清德

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